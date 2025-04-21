Сум за загиблими та гнів на Трампа: які настрої панували в українських соцмережах перед Великоднем

Минулого тижня – 12-18 квітня – серед користувачів українських соцмереж панували гнівні настрої.

Серед причин – обстріли міст України та вимоги США йти на поступки ворогу у війні.

Про це йдеться у дослідженні громадської організації CAT-UA. Її фахівці з’ясовували, які настрої переважали в українському інформаційному просторі з 12 по 18 квітня 2025 року.

Тривога

Тривожні настрої спостерігали у 17,4% дописів. Фахівці кажуть, їх зумовили ситуація на фронті, зокрема просування росіян, та очікування ударів на Великдень, які готувала РФ.

Гнів

Такі настрої присутні у 38,7% дописів на тему війни. Гнів спровокували удар по Сумах 13 квітня та інші обстріли, які росіяни здійснили протягом тижня.

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Також українці гнівалися на Трампа за слабку реакцію на удар по Сумах і на заяви про те, що Володимир Зеленський винен у початку повномасштабної війни.

Окрім того, серед українців не вщухає гнів на зрадників.

Сум

Дослідники зазначають, минулого тижня було чимало дописів із сумними настроями – ця частка становить 15,5%. Українці особливо сумували за людьми, які загинули через удар РФ по Сумах. Сум підсилювали фото та репортажі з похоронів та історії загиблих.

Також для українців великою трагедією стала загибель під час бойового завдання пілота F-16 26-річного Павла Іванова.

Радість

Більш піднесені настрої переважали у 9,7% дописів. Зокрема це стосувалося ударів по російських тилах, особливо по підрозділу, що запускав ракети на Суми, який базується в Курську.

Окрім того, приводом для радості були нові заяви про світову підтримку та виступи світових лідерів, у яких ті засуджували Росію через атаку по Сумах.

Надія

Проаналізувавши публікації в соцмережах, дослідники зробили висновки, що найчастіше українці висловлюють сподівання на подальшу підтримку Європи, а також на те, що нові системи Patriot невдовзі прибудуть до України та захищатимуть українські міста.

Також користувачі сподіваються, що Україна таки стане членом НАТО. Цю надію "пожвавив" візит Генерального секретаря НАТО Марка Рютте до Одеси разом з президентом України Володимиром Зеленським. Загалом таких дописів було 5,2%.

Також дослідники виокремили дописи, у яких переважають гордість (7,4%), вдячність (2,6%) та втома (2,1%).

Як проводили дослідження

Згідно з методологією дослідження, CAT-UA щодня впродовж 12-18 квітня за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажувала повний масив згадувань воєнних термінів – загалом понад 300 тисяч дописів – за 50 ключовими пошуковими словами у мережах Facebook, X, Telegram, YouTube, TikTok, VKontakte та Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).

Із цього масиву повідомлень, написаних користувачами з України, щодня випадковим чином виокремлюється 1350 дописів – це приблизно 0,25% від їхньої загальної кількості. Дані обробляються вручну: виокремлюються користувачі з проукраїнською позицією – у середньому 85% від загальної кількості – і визначаються висловлені ними емоції на основі протоколів кодування.

Моніторинг також включає й користувачів з окупованих територій, де окупанти створюють власний контент.