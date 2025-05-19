Допологова підтримка, єЯсла та "пакет школяра": уряд пропонує ввести нові виплати по догляду за дитиною

Виплати стосуються як допологового, так і післяпологового періоду

Міністерство соціальної політики розробило законопроєкт, що пропонує впровадити нові виплати для догляду за дитиною.

На думку законотворців, це допоможе "стимулювати народжуваність і створити умови, які сприятимуть поєднанню батьківства з навчанням та професійною діяльністю".

Проєкт Закону опублікували на сайті Федерації профспілок України.

Він пропонує впровадити такі різновиди фінансової допомоги:

допологову підтримку вагітним жінкам (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7000 гривень – незастрахованим);

разову виплату в сумі 50 тисяч гривень усім жінкам, які народжують дитину;

допомогу для відновлення після пологів (сума поки не визначена, її вирахує Кабінет Міністрів після прийняття законопроєкту);

допомогу з догляду одному з батьків, або ж опікуну (розмір цієї допомоги також поки що не визначено).

Крім цього, пропонується ввести новий вид допомоги з догляду за дитиною – "єЯсла". Це виплати для батьків або опікунів, які вийшли на роботу після того, як дитині виповнився один рік.

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"єЯсла" – це відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною, надану закладами дошкільної освіти, іншими юридичними особами [...] з метою підтримки сімей і сприяння в поєднанні роботи та догляду за дитиною", – йдеться у законопроєкті.

Також законотворці пропонують впровадити "Пакет школяра". Це грошова допомога, що виплачується для придбання шкільного приладдя (канцелярських товарів), книжок, дитячого одягу та взуття – всього, що може знадобитись дитині під час навчання у школі.

"Вищезазначені кроки дозволять посилити підтримку сімей із дітьми та стимулюватимуть батьків працевлаштовуватись, а також сприятимуть розвитку мережі приватних закладів дошкільної освіти", – йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Документ перебуває на стадії обговорення. Внести свої пропозиції можна до 22 травня.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як одинокі батьки та матері можуть оформити виплату на дитину онлайн через "Дію".