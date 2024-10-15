Велике повернення: тисячі пінгвінів готуються до гніздування поблизу "Вернадського"

На острів Галіндез, де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський", повертаються субантарктичні пінгвіни.

З приходом весни в Антарктиці та таненням морської криги тисячі тварин поспішають зайняти найкращі місця для гніздування.

Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Минулого тижня біолог 29-ї Української антарктичної експедиції Світозар Давиденко нарахував понад 3,5 тисячі пінгвінів на острові – і їхня кількість продовжує зростати.

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Як зазначив науковець, пінгвіни активно ділять між собою ділянки, які вже визирають з-під снігу та підходять для гніздування.

Очікується, що період гніздування розпочнеться наприкінці жовтня або на початку листопада – залежно від погодних умов.

Особливість субантарктичних пінгвінів полягає в тому, що вони будують свої гнізда з камінців і надають перевагу місцям на підвищеннях.

Торік кількість пінгвінів на острові була рекордною – вона сягала 7 тисяч.

Нагадаємо, що в Антарктиці вже почався другий місяць весни. Початок антарктичної весни видався доволі суворим. Острів Галіндез, на якому розташований "Вернадський", оточила морська крига.