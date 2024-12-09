Які предмети вивчатимуть старшокласники з 2027 року: пояснює МОН
З 2027 року, коли запрацює реформа старшої школи, учні обиратимуть не лише профіль навчання, а й курси у межах профілю та поза ним.
Вибір курсів у межах профілю дозволить індивідуалізувати навчання, а додаткові курси допоможуть врахувати різноманітні інтереси учнівства, кажуть у Міністерстві освіти і науки України.
Відомство пояснило, як працюватиме профільне навчання за інтегрованими курсами та які предмети обов’язково вивчатимуть старшокласники.
Як працюватиме профільне навчання
Є десятки варіантів профілів навчання. Проте є три тематичні кластери, у межах яких формуватимуть профілі навчання:
- мовно-літературний кластер (українська мова й література, іноземні мови та літератури тощо);
- STEM-кластер (природничі науки: фізика, хімія, біологія, географія тощо; ІТ, математика);
- соціально-гуманітарний кластер (історія, правознавство, психологія, соціологія тощо).
"Вибір профілів і предметів не означає, що в учня не буде української мови, історії, природничих наук чи математики. Ядро предметів лишається, а поглиблено вчитимуть лише те, що стосується профілю.
Вибір профілів і предметів означає, що учнівство поглиблено вчитиме лише те, що стосується профілю. Водночас такі предмети, як українська мова, історія, природничі науки чи математика, учні також вивчатимуть", – запевняють у МОН.
У 10 класі серед обовʼязкових будуть дисципліни з усіх освітніх галузей. До 12 класу кількість предметів і курсів за вибором пропорційно зростатиме, а обовʼязкових – зменшуватиметься.
Серед обов’язкових предметів будуть:
- українська мова, літератури, іноземні мови тощо (мовно-літературна галузь);
- інтегрований курс природничих наук або фізика, хімія, біологія, географія тощо (природнича галузь);
- інтегрований курс математики або алгебра, геометрія тощо (математична галузь);
- економіка, фінансова грамотність; курси, повʼязані з добробутом і здоровʼям (соціальна і здоровʼязбережувальна галузь);
- історія, громадянська освіта (історична галузь);
- спортивні заняття (фізична культура);
- технології, промисловий дизайн тощо (технологічна галузь);
- музичне мистецтво, живопис тощо (мистецька галузь);
- інформатика (інформатична галузь).
Обираючи профіль навчання, предмети й курси, учні зможуть поглиблювати знання і навички з однієї чи кількох освітніх галузей, кажуть у МОН.
Наприклад, обравши природничий профіль, дитина матиме більше уроків хімії, фізики, спеціалізованих курсів галузі тощо.
А обравши мовно-літературний профіль, дитина матиме більше уроків для поглиблення знань з української та опанування іноземних мов.
Нагадаємо, з 2027 року старша школа в Україні стане профільною. Вступивши до академічного ліцею (10 класу), учнівство обиратиме профіль навчання, тобто поглиблено вивчатиме групу споріднених предметів.
Реформа старшої школи в Україні передбачає, що з 2027 року школярі зможуть обирати або академічний, або професійний напрям навчання. МОН запустило сайт "Профільна", де можна детальніше дізнатися про цю реформу.