Які предмети вивчатимуть старшокласники з 2027 року: пояснює МОН

З 2027 року, коли запрацює реформа старшої школи, учні обиратимуть не лише профіль навчання, а й курси у межах профілю та поза ним.

Вибір курсів у межах профілю дозволить індивідуалізувати навчання, а додаткові курси допоможуть врахувати різноманітні інтереси учнівства, кажуть у Міністерстві освіти і науки України.

Відомство пояснило, як працюватиме профільне навчання за інтегрованими курсами та які предмети обов’язково вивчатимуть старшокласники.

Як працюватиме профільне навчання

Є десятки варіантів профілів навчання. Проте є три тематичні кластери, у межах яких формуватимуть профілі навчання:

мовно-літературний кластер (українська мова й література, іноземні мови та літератури тощо);

STEM-кластер (природничі науки: фізика, хімія, біологія, географія тощо; ІТ, математика);

соціально-гуманітарний кластер (історія, правознавство, психологія, соціологія тощо).

"Вибір профілів і предметів не означає, що в учня не буде української мови, історії, природничих наук чи математики. Ядро предметів лишається, а поглиблено вчитимуть лише те, що стосується профілю.

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Вибір профілів і предметів означає, що учнівство поглиблено вчитиме лише те, що стосується профілю. Водночас такі предмети, як українська мова, історія, природничі науки чи математика, учні також вивчатимуть", – запевняють у МОН.

МОН демонструє приклад, які предмети можуть бути у 10-класника

У 10 класі серед обовʼязкових будуть дисципліни з усіх освітніх галузей. До 12 класу кількість предметів і курсів за вибором пропорційно зростатиме, а обовʼязкових – зменшуватиметься.

Серед обов’язкових предметів будуть:

українська мова, літератури, іноземні мови тощо (мовно-літературна галузь);

інтегрований курс природничих наук або фізика, хімія, біологія, географія тощо (природнича галузь);

інтегрований курс математики або алгебра, геометрія тощо (математична галузь);

економіка, фінансова грамотність; курси, повʼязані з добробутом і здоровʼям (соціальна і здоровʼязбережувальна галузь);

історія, громадянська освіта (історична галузь);

спортивні заняття (фізична культура);

технології, промисловий дизайн тощо (технологічна галузь);

музичне мистецтво, живопис тощо (мистецька галузь);

інформатика (інформатична галузь).

А ось приклад можливих предметів 11-класника МОН

Обираючи профіль навчання, предмети й курси, учні зможуть поглиблювати знання і навички з однієї чи кількох освітніх галузей, кажуть у МОН.

Наприклад, обравши природничий профіль, дитина матиме більше уроків хімії, фізики, спеціалізованих курсів галузі тощо.

А обравши мовно-літературний профіль, дитина матиме більше уроків для поглиблення знань з української та опанування іноземних мов.

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Нагадаємо, з 2027 року старша школа в Україні стане профільною. Вступивши до академічного ліцею (10 класу), учнівство обиратиме профіль навчання, тобто поглиблено вивчатиме групу споріднених предметів.

Реформа старшої школи в Україні передбачає, що з 2027 року школярі зможуть обирати або академічний, або професійний напрям навчання. МОН запустило сайт "Профільна", де можна детальніше дізнатися про цю реформу.