Лише чверть українців вважає професію вчителів престижною: результати опитування

Які проблеми вчителів в Україні – опитування

Лише чверть українців вважає зарплату вчителів справедливою, а професію – престижною. Водночас загалом у світі ці думки поділяють близько половини людей.

Також педагоги говорять про нестачу поваги та емоційного вигорання.

Про це свідчать результати міжнародного дослідження, яке провів Центр соціальних змін і поведінкової економіки до 5-го Саміту перших леді та джентельменів, повідомляє освітня омбудсменка Надія Лещик.

У дослідженні взяли участь 2800 учнів, 1400 вчителів і 1400 батьків з 14 країн світу: Фінляндії, Литви, Естонії, Данії, Австрії, Чехії, Великої Британії, Мексики, Туреччини, Південної Африки, ОАЕ, США, Японії та України. Фахівці опитали приблизно 200 школярів віком від 15 до 17 років, 100 вчителів і 100 батьків у кожній з країн.

Загалом найчастіше вчителі зіштовхуються з такими проблемами:

РЕКЛАМА:

низька заробітна плата – 46%;

велике навантаження та виснаження – 41%;

відсутність поваги з боку учнів або батьків – 39%;

емоційне та психологічне вигорання – 29%;

відсутність державної підтримки – 24%.

Для українських педагогів найгострішими проблемами є:

низька оплата праці – 61%;

нестача поваги – 37%;

емоційне вигорання – 33%.

Проблеми, з якими зіштовхуються вчителі у всьому світі П'ятий Саміт перших леді та джентельменів

У середньому лише 53% вчителів зазначили, що їхня професія вважається престижною. Цю думку поділяють 60% учнів і 64% батьків. Водночас в Україні професію вчителя називають престижною лише 26% респондентів.

На думку 44% педагогів, 53% учнів і 55% батьків, вчителі отримують справедливу заробітну плату. В Україні так вважають лише 26% опитаних.

51% педагогів кажуть, що їхня думка щодо важливих суспільних питань цінується. З цим погоджуються 60% учнів та 59% батьків. В Україні ж підтримують таку думку лише 17% респондентів.

Всього 13% українців вважають, що держава реально підтримує вчителів. Проте міжнародні дані значно вищі – з цим погоджуються 45% педагогів і 53% учнів і батьків.

"Цікаво корелюють відповіді щодо престижності професії педагога у суспільстві та справедливої оплати за неї. З цього можна зробити висновок, що престиж професії в українському суспільстві розглядається більш у прив’язці до рівня оплати за таку працю, аніж у прив’язці до того, чи цінується у суспільстві думка педагогів щодо важливих питань", – зазначає освітня омбудсменка.

Бачення ролі вчителя П'ятий Саміт перших леді та джентельменів

Що думають про професію вчителя фокус-групи?

У межах окремого спеціального дослідження для п’ятого Саміту перших леді та джентльменів провели онлайн-опитування 1067 українських учнів 15-17 років та 16 фокус-груп з батьками та вчителями середньої й старшої школи.

Під час фокус-груп лунали думки, що рівень оплати праці вчителів залишається низьким і не відповідає обсягу їхніх обов’язків і навантаженню.

Педагоги також вказували на:

надмірне навантаження, зокрема через надмірну кількість паперової роботи та звітності, що призводить до перепрацювання у неробочий час ;

збільшення навантаження через змішаний формат навчання, необхідність адаптації формату проведення уроку та складнощі у проведенні уроків в укриттях;

зростання емоційного навантаження на педагога в умовах війни, адже діти потребують більше підтримки, мотивації, емоційного спокою та впевненості від учителів.

Крім того, батьки й педагоги зійшлися у думках, що:

молодь рідше обирає професію вчителя через малу заробітну плату, низький престиж професії та високе навантаження;

вчителі залишаються в професії через покликання, любов до професії та дітей;

старші вчителі також схильні залишатись у школах через відсутність кар’єрних альтернатив.

Також українські педагоги вважають, що у суспільстві:

не сформована позиція довіри й поваги до вчителя, проте деякі з них відчувають позитивні зміни;

відсутнє сприйняття вчительської професії як престижної інтелектуальної праці;

роль вчителя як наставника та провідника у розвитку дитини, у формуванні її особистості та майбутнього є недооціненою.

На думку вчителів, батьки схильні ставити під сумнів їхні професійність та методи викладання. Натомість робота педагогів сприймається як єдиний фактор успішності дітей, при цьому ігнорується роль сім’ї та залученість самих дітей, а також вплив війни на результати навчання.

Вчителі зазначають, що підтримка та визнання позитивно впливають на мотивацію залишатися у професії.

Нагадаємо, за даними дослідження, українські школярі віком від 15 до 17 років під час війни у педагогах найбільше цінують емпатію, підтримку та мотивацію.