Лише чверть українців вважає професію вчителів престижною: результати опитування
Лише чверть українців вважає зарплату вчителів справедливою, а професію – престижною. Водночас загалом у світі ці думки поділяють близько половини людей.
Також педагоги говорять про нестачу поваги та емоційного вигорання.
Про це свідчать результати міжнародного дослідження, яке провів Центр соціальних змін і поведінкової економіки до 5-го Саміту перших леді та джентельменів, повідомляє освітня омбудсменка Надія Лещик.
У дослідженні взяли участь 2800 учнів, 1400 вчителів і 1400 батьків з 14 країн світу: Фінляндії, Литви, Естонії, Данії, Австрії, Чехії, Великої Британії, Мексики, Туреччини, Південної Африки, ОАЕ, США, Японії та України. Фахівці опитали приблизно 200 школярів віком від 15 до 17 років, 100 вчителів і 100 батьків у кожній з країн.
Загалом найчастіше вчителі зіштовхуються з такими проблемами:
- низька заробітна плата – 46%;
- велике навантаження та виснаження – 41%;
- відсутність поваги з боку учнів або батьків – 39%;
- емоційне та психологічне вигорання – 29%;
- відсутність державної підтримки – 24%.
Для українських педагогів найгострішими проблемами є:
- низька оплата праці – 61%;
- нестача поваги – 37%;
- емоційне вигорання – 33%.
У середньому лише 53% вчителів зазначили, що їхня професія вважається престижною. Цю думку поділяють 60% учнів і 64% батьків. Водночас в Україні професію вчителя називають престижною лише 26% респондентів.
На думку 44% педагогів, 53% учнів і 55% батьків, вчителі отримують справедливу заробітну плату. В Україні так вважають лише 26% опитаних.
51% педагогів кажуть, що їхня думка щодо важливих суспільних питань цінується. З цим погоджуються 60% учнів та 59% батьків. В Україні ж підтримують таку думку лише 17% респондентів.
Всього 13% українців вважають, що держава реально підтримує вчителів. Проте міжнародні дані значно вищі – з цим погоджуються 45% педагогів і 53% учнів і батьків.
"Цікаво корелюють відповіді щодо престижності професії педагога у суспільстві та справедливої оплати за неї. З цього можна зробити висновок, що престиж професії в українському суспільстві розглядається більш у прив’язці до рівня оплати за таку працю, аніж у прив’язці до того, чи цінується у суспільстві думка педагогів щодо важливих питань", – зазначає освітня омбудсменка.
Що думають про професію вчителя фокус-групи?
У межах окремого спеціального дослідження для п’ятого Саміту перших леді та джентльменів провели онлайн-опитування 1067 українських учнів 15-17 років та 16 фокус-груп з батьками та вчителями середньої й старшої школи.
Під час фокус-груп лунали думки, що рівень оплати праці вчителів залишається низьким і не відповідає обсягу їхніх обов’язків і навантаженню.
Педагоги також вказували на:
- надмірне навантаження, зокрема через надмірну кількість паперової роботи та звітності, що призводить до перепрацювання у неробочий час;
- збільшення навантаження через змішаний формат навчання, необхідність адаптації формату проведення уроку та складнощі у проведенні уроків в укриттях;
- зростання емоційного навантаження на педагога в умовах війни, адже діти потребують більше підтримки, мотивації, емоційного спокою та впевненості від учителів.
Крім того, батьки й педагоги зійшлися у думках, що:
- молодь рідше обирає професію вчителя через малу заробітну плату, низький престиж професії та високе навантаження;
- вчителі залишаються в професії через покликання, любов до професії та дітей;
- старші вчителі також схильні залишатись у школах через відсутність кар’єрних альтернатив.
Також українські педагоги вважають, що у суспільстві:
- не сформована позиція довіри й поваги до вчителя, проте деякі з них відчувають позитивні зміни;
- відсутнє сприйняття вчительської професії як престижної інтелектуальної праці;
- роль вчителя як наставника та провідника у розвитку дитини, у формуванні її особистості та майбутнього є недооціненою.
На думку вчителів, батьки схильні ставити під сумнів їхні професійність та методи викладання. Натомість робота педагогів сприймається як єдиний фактор успішності дітей, при цьому ігнорується роль сім’ї та залученість самих дітей, а також вплив війни на результати навчання.
Вчителі зазначають, що підтримка та визнання позитивно впливають на мотивацію залишатися у професії.
Нагадаємо, за даними дослідження, українські школярі віком від 15 до 17 років під час війни у педагогах найбільше цінують емпатію, підтримку та мотивацію.