Попит на інженерів стрімко зростає: які спеціальності найбільш затребувані в Україні

Інженерія стала однією з найпопулярніших спеціальностей на ринку праці

Ринок праці демонструє тенденції до збільшення попиту на інженерів та кваліфікованих робітників із професійно-технічною освітою.

Про це свідчать результати дослідження Київської школи економіки, проведеного навесні цього року, передають в Міносвіти.

Дослідження базується на даних з Єдиного порталу вакансій та опитуваннях HR-директорів і керівників компаній у сферах промисловості, енергетиці та інших галузях.

Згідно з висновками дослідження, найбільший попит зараз спостерігається на інженерів. Комп’ютерні інженери та інженери-електрики є найбільш затребуваними фахівцями.

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Високий запит також спостерігається на спеціалістів у галузі електроніки, автоматизації, механічної та хімічної інженерії.

Слюсарі, електромонтери, електрики, техніки та оператори котелень також мають високий попит. Найбільший дефіцит таких фахівців спостерігається в Києві, Львівській та Дніпропетровській областях.

Попит на співпрацю з університетами та профтехами

Компанії активно зацікавлені у стажуваннях, спільній розробці освітніх програм та гостьових лекціях. Найбільший інтерес у підприємств до магістрів, проте основними бар'єрами для такої співпраці залишаються низька якість освіти та бюрократія.

Серед компаній є запит на збільшення кількості програм дуальної освіти в закладах професійно-технічної освіти (ПТО).

Таким чином ринок праці в Україні орієнтований на розвиток інженерних спеціальностей та кваліфікованих робітників, але значним викликом залишається якість підготовки фахівців у навчальних закладах.

Раніше ми розповідали, що у 2024 році сім професійно-технічних училищ України приєдналися до пілотного проєкту, в рамках якого запроваджують нову освітню програму – "Оператор цивільних дронів". З його реалізацією українським освітянам допомагає представництво ЄС.