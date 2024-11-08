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Який сьогодні день? Державні, релігійні, професійні та інші пам’ятні дати листопада

Людмила Панасюк — 8 листопада, 12:10
Який сьогодні день? Державні, релігійні, професійні та інші пам’ятні дати листопада
Про важливі для родини дати краще записати заздалегідь, за щоденною біганиною про них легко забути.
BrianAJackson/Depositphotos

Листопад 2024 багатий на свята та пам’ятні дати.

Хоча першими на думку спадають скорботний День пам’яті жертв голодоморів в Україні (23 листопада) та буремний початок двох революцій (Помаранчевої та Революції Гідності) День Гідності та Свободи (21 листопада), є й багато світлих днів ув останній місяць осені.

Ми зібрали свята в листопаді 2024, з якими можна привітати своїх близьких та рідних.

Професійні свята в листопаді

3 листопада – День працівників соціальної сфери

4 листопада – День залізничника

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9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

10 листопада – День виноградаря та винороба

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку

17 листопада – День працівників сільського господарства

19 листопада – День скловиробника, День працівника гідрометеорологічної служби

28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу

Військові свята

3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії

18 листопада – День сержанта Збройних Сил України

21 листопада – День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

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Пам’ятні дати

21 листопада – День гідності і свободи

23 листопада – День пам’яті жертв голодоморів.

Церковні свята православної церкви за новим стилем (ПЦУ) та УГКЦ

8 листопада – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних (День Архангела Михайла)

15 листопада – початок Різдвяного посту (інші назви Пилипів піст, Пилипівка)

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці

24 листопада – великомучениці Катерини

30 листопада – апостола Андрія Первозванного.

Інші дати

11 листопада – Всесвітній день шопінгу

13 листопада – Міжнародний день сліпих

14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом

17 листопада – День студента

19 листопада – Міжнародний день чоловіків

21 листопада – (третій четвер листопада) Міжнародний день відмови від паління

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля над жінками

30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин

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