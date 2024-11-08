Який сьогодні день? Державні, релігійні, професійні та інші пам’ятні дати листопада

Про важливі для родини дати краще записати заздалегідь, за щоденною біганиною про них легко забути.

Листопад 2024 багатий на свята та пам’ятні дати.

Хоча першими на думку спадають скорботний День пам’яті жертв голодоморів в Україні (23 листопада) та буремний початок двох революцій (Помаранчевої та Революції Гідності) День Гідності та Свободи (21 листопада), є й багато світлих днів ув останній місяць осені.

Ми зібрали свята в листопаді 2024, з якими можна привітати своїх близьких та рідних.

Професійні свята в листопаді

3 листопада – День працівників соціальної сфери

4 листопада – День залізничника

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9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва

10 листопада – День виноградаря та винороба

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку

17 листопада – День працівників сільського господарства

19 листопада – День скловиробника, День працівника гідрометеорологічної служби

28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу

Військові свята

3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії

18 листопада – День сержанта Збройних Сил України

21 листопада – День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Пам’ятні дати

21 листопада – День гідності і свободи

23 листопада – День пам’яті жертв голодоморів.

Церковні свята православної церкви за новим стилем (ПЦУ) та УГКЦ

8 листопада – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних (День Архангела Михайла)

15 листопада – початок Різдвяного посту (інші назви Пилипів піст, Пилипівка)

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці

24 листопада – великомучениці Катерини

30 листопада – апостола Андрія Первозванного.

Інші дати

11 листопада – Всесвітній день шопінгу

13 листопада – Міжнародний день сліпих

14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом

17 листопада – День студента

19 листопада – Міжнародний день чоловіків

21 листопада – (третій четвер листопада) Міжнародний день відмови від паління

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля над жінками

30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин