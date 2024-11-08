Який сьогодні день? Державні, релігійні, професійні та інші пам’ятні дати листопада
Листопад 2024 багатий на свята та пам’ятні дати.
Хоча першими на думку спадають скорботний День пам’яті жертв голодоморів в Україні (23 листопада) та буремний початок двох революцій (Помаранчевої та Революції Гідності) День Гідності та Свободи (21 листопада), є й багато світлих днів ув останній місяць осені.
Ми зібрали свята в листопаді 2024, з якими можна привітати своїх близьких та рідних.
Професійні свята в листопаді
3 листопада – День працівників соціальної сфери
4 листопада – День залізничника
9 листопада – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва
10 листопада – День виноградаря та винороба
16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку
17 листопада – День працівників сільського господарства
19 листопада – День скловиробника, День працівника гідрометеорологічної служби
28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу
Військові свята
3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ та артилерії
18 листопада – День сержанта Збройних Сил України
21 листопада – День Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Пам’ятні дати
21 листопада – День гідності і свободи
23 листопада – День пам’яті жертв голодоморів.
Церковні свята православної церкви за новим стилем (ПЦУ) та УГКЦ
8 листопада – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних (День Архангела Михайла)
15 листопада – початок Різдвяного посту (інші назви Пилипів піст, Пилипівка)
21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці
24 листопада – великомучениці Катерини
30 листопада – апостола Андрія Первозванного.
Інші дати
11 листопада – Всесвітній день шопінгу
13 листопада – Міжнародний день сліпих
14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом
17 листопада – День студента
19 листопада – Міжнародний день чоловіків
21 листопада – (третій четвер листопада) Міжнародний день відмови від паління
25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля над жінками
30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин