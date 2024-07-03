ВООЗ оприлюднила перші в історії клінічні настанови щодо відмови від куріння

Щороку через хвороби, пов'язанні із вживанням тютюну, помирає 8 млн людей у світі

Всесвітня організації охорони здоров’я (ВООЗ) уперше в історії надала клінічні рекомендації щодо відмови від тютюнопаління. Найбільш ефектичним вважають комплексний підхід, який включає, зокрема, поведінкову підтримку, фармакологічне лікування та навіть використання мобільних застосунків.

В основі рекомендацій, викладених у першій збірці настанов – 20 систематичних оглядів наукових досліджень, повідомляють у ВООЗ.

"Ця інструкція є важливою віхою в нашій глобальній боротьбі з цією небезпечною речовиною (ред. – тютюном). Вона надає країнам важливі інструменти ефективної підтримки осіб, які намагаються припинити палити, та полегшити глобальний тягар супутніх захворювань", – сказав генеральний директор ВООЗ, доктор Тедрос Аданом Гебреєсус.

Рекомендації спрямовані на допомогу понад 750 мільйонам осіб, які прагнуть відмовитися від споживання тютюну у вигляд:

сигарет;

люльок;

бездимних тютюнових виробів;

сигар;

самокруток.

виробів з технологією систем нагрівання .

За даними фахівців ВООЗ, ефективність терапії для відмови від шкідливої звички збільшується при поєднанні фармакологічних засобів та корекції поведінки.

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До останнього, зокрема, відносять короткі консультації медичних працівників, більш інтенсивну підтримку у формі індивідуальної, групової чи телефонної допомоги.

Крім того, сприяти відмові від тютюнопаління як допоміжні інструменти або засоби самоконтролю здатні текстові повідомлення, мобільні та інтернет-програми, вважають у ВООЗ.

В організації серед існуючих лікувальних засобів як ефективні у боротьбі з тютюнопалінням виділяють верениклін, нікотин-замісну терапію, бупропіон і цитизин.

"Неможливо переоцінити величезну боротьбу, яку здійснюють люди у спробах кинути палити. Ми маємо не залишати поза увагою зусилля і страждання, через які проходять ці люди та їхні близькі, щоб подолати залежність.

Ці вказівки розроблені, щоб допомогти громадам і урядам надати найкращу підтримку та допомогу тим, хто перебуває на цьому складному шляху", – додав директор відділу зміцнення здоров’я ВООЗ, доктор Рюдігер Креч.

За даними організації, майже 60% країн-членів ВООЗ не мають клінічних настанов щодо лікування тютюнової залежності.

Водночас це не стосується України, яка в рамках угоди з фінським медично-науковим товариством Duodecim Medical Publications Ltd видала "Настанову 00897. Відмова від куріння".

Рекомендації МОЗ включають тактику ведення пацієнтів із нікотиновою залежності, що передбачає індивідуальні консультації та групові роботи. Також медикаментозне лікування включає використання тих же препаратів, що й ВООЗ, крім цитизину.

Дані ВООЗ демонструють, що щорічно тютюн стає причиною смерті 8 мільйонів людей, в Україні – 85 тисяч осіб. Наразі по всьому світу 1,25 мільярда людей вживають тютюн.

Станом на 2024 рік 24,5% дорослих українців курять щоденно, з них 36% – чоловіки, ще 15% - жінки.

Пройти тестування та дізнатися про готовність та мотивацію кинути курити можна за посиланням.

Раніше ми розповідали про те, що почуття вдячності здатне зменшити тягу курців до тютюну.