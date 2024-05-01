Які виші та коледжі порушували мовне законодавство в 2023 році? Дані омбудсмена

Найбільше звернень про порушення мовного законодавство найдійшло з Києва, Харкова та Одеси.

У 2023 році до мовного омбудсмена надійшло 96 звернень щодо порушення мовного законодавства в закладах вищої та фахової передвищої освіти.

Загальна кількість отриманих скарг була в 2,5 раза більша за показники попереднього – 2022 року, зазначають у щорічному звіті Уповноваженого із захисту української мови.

В офісі мовного омбудсмена вважають, що причиною разючої різниці в кількості звернень є не погіршення ситуації з дотриманням вимог законів, а, скоріше, зростання активності студентів і їхньої готовності до захисту своїх мовних прав.

Найбільша кількість звернень, що стосувалися порушення вимог використання державної мови, надійшла з Києва (42), трохи менше – з Харкова (9), Одеси (9) та Дніпра (6). Повідомлення здебільшого стосувалися того, що працівники закладів освіти викладали навчальні дисципліни та надавали навчальні матеріали російською.

Також минулого року Уповноважений перевірив 16 вишів та 2 заклади фахової передвищої освіти. Завдяки цьому виявили, що мовного законодавства не дотримувалися:

Харківська державна академія культури;

Дніпровський державний медичний університет;

ВНЗ "Київська академія прикладних мистецтв";

Державний податковий університет;

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

Одеський національний економічний університет;

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського;

Національний університет "Одеська політехніка";

Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького;

ЗВО "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая";

Київський фаховий коледж зв’язку.

За минулий рік винесли 16 попереджень та наклали 3 штрафів науково-педагогічним працівникам.

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В офісі мовного омбудсмена стверджують, що українська мова в 2023 році зміцнила свої позиції у сфері освіти попри безпекові ризики, освітні втрати та структурні проблеми в системі освіти.

"Позитивні тенденції останніх років не означають, що процеси українізації освіти набули незворотного характеру, а відтак питання функціонування державної мови, чіткого дотримання вимог закону в діяльності закладів освіти потребують посиленої уваги і контролю як з боку Міністерства освіти України, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, так і з боку українського громадянського суспільства", – заявили у звіті.

Уповноважений звернув увагу на те, що, відповідно до положень законів "Про вищу освіту" та "Про фахову передвищу освіту", мовою освітнього процесу в цих закладах є державна мова.

Допускається викладання дисциплін, проведення контрольних заходів та виконання індивідуальних завдань англійською, якщо студенти нею володіють. Однак у випадку щонайменше одного звернення заклад зобов’язаний забезпечити переклад українською.

Водночас приватні виші можуть обрати мову навчання серед тих, що є офіційними мовами Європейського союзу. Проте законодавство передбачає обов’язкове впровадження державної мови як окремої навчальної дисципліни.

Нагадуємо, лише три українські школи в 2023 році мали в навчальних програмах російську мову як окремий предмет.