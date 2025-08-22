Усі розділи
Підтримати УП

В Україні – нові правила проведення учнівських олімпіад: що зміниться

Тетяна Бугаєнко — 22 серпня, 10:56
В Україні – нові правила проведення учнівських олімпіад: що зміниться
Оновлені правила затверджені у положенні про олімпіади
speakingpics/Depositphotos

В Україні оновили правила проведення учнівських олімпіад та турнірів.

Зміни прописані у положенні, яке набрало чинності влітку 2025 року, повідомили у міністерстві освіти та науки України.

Новації повинні "удосконалити процедури та розширити можливості учасників".

Олімпіади відбуватимуться у три етапи:

  • І етап – місцевий з відкритою реєстрацією для всіх охочих;
  • ІІ етап – обласний + учасники з-за кордону + учні наукових ліцеїв;
  • ІІІ етап – державний + переможці закордонного округу + учні УФМЛ (в олімпіадах з математики, астрономії, фізики).
Читайте також :
Забезпечення учнів підручниками: школи отримали лише половину запланованих примірників
РЕКЛАМА:

На ІІ (обласному) етапі учасники з усіх областей матимуть однакові завдання.

Склад учасників ІІІ етапу формуватиметься з двох частин: регіональної команди та додаткової, яку формуватимуть за Всеукраїнським рейтингом серед учасників ІІ етапу.

"Система дає змогу більшій кількості учнів узяти участь у фінальних змаганнях, навіть якщо вони не стали переможцями обласного етапу, але показали високі результати у всеукраїнському рейтингу. Таким чином підвищено доступність олімпіад для понад 30-40% учнів і учениць", – пояснюють у відомстві.

Крім цього, у МОН виділяють такі важливі зміни:

  • можливість самовисування на І (місцевий) етап олімпіади без посередництва школи чи вчителів;
  • доступність олімпіад і турнірів для дітей з ООП (особливими освітніми потребами);
  • можливість участі українських учнів із-за кордону: такі учні приєднуватимуться до ІІ етапу олімпіади й писатимуть її дистанційно з дотриманням заходів для академічної доброчесності;
  • системна підготовка учнівського олімпіадного резерву (школи, навчальні збори, відбіркові та тренувальні збори);
  • доступність для учнів наукових ліцеїв участі на ІІ етапі, а для учнів з Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка (УФМЛ) на ІІІ етапі в олімпіадах з математики, фізики, астрономії.
Читайте також :
Забезпечення учнів підручниками: школи отримали лише половину запланованих примірників

Також на заміну інтернет-олімпіадам запроваджується STEM-олімпіада: інтелектуальне змагання з дисциплін природничої, математичної, технологічної та інформатичної освітніх галузей серед учнів 9-11 класів шкіл та профтехів.

"Ця олімпіада стимулюватиме розвиток учнівських компетенцій, що є ключовими для майбутніх фахівців у науці та технологіях", – переконані у міністерстві.

Відповідальність за координацію олімпіад покладено на Національний центр "Мала академію наук України".

Нагадаємо, влітку 2025 року українські школярі вибороли 17 нагород на Олімпіаді геніїв (GUNIUS Olympiad) у США – міжнародному конкурсі проєктів екологічного спрямування.

Читайте також :
Забезпечення учнів підручниками: школи отримали лише половину запланованих примірників
Реклама:

Головне сьогодні