В Україні – нові правила проведення учнівських олімпіад: що зміниться

Оновлені правила затверджені у положенні про олімпіади

В Україні оновили правила проведення учнівських олімпіад та турнірів.

Зміни прописані у положенні, яке набрало чинності влітку 2025 року, повідомили у міністерстві освіти та науки України.

Новації повинні "удосконалити процедури та розширити можливості учасників".

Олімпіади відбуватимуться у три етапи:

І етап – місцевий з відкритою реєстрацією для всіх охочих;

ІІ етап – обласний + учасники з-за кордону + учні наукових ліцеїв;

ІІІ етап – державний + переможці закордонного округу + учні УФМЛ (в олімпіадах з математики, астрономії, фізики).

На ІІ (обласному) етапі учасники з усіх областей матимуть однакові завдання.

Склад учасників ІІІ етапу формуватиметься з двох частин: регіональної команди та додаткової, яку формуватимуть за Всеукраїнським рейтингом серед учасників ІІ етапу.

"Система дає змогу більшій кількості учнів узяти участь у фінальних змаганнях, навіть якщо вони не стали переможцями обласного етапу, але показали високі результати у всеукраїнському рейтингу. Таким чином підвищено доступність олімпіад для понад 30-40% учнів і учениць", – пояснюють у відомстві.

Крім цього, у МОН виділяють такі важливі зміни:

можливість самовисування на І (місцевий) етап олімпіади без посередництва школи чи вчителів;

доступність олімпіад і турнірів для дітей з ООП (особливими освітніми потребами);

можливість участі українських учнів із-за кордону: такі учні приєднуватимуться до ІІ етапу олімпіади й писатимуть її дистанційно з дотриманням заходів для академічної доброчесності;

системна підготовка учнівського олімпіадного резерву (школи, навчальні збори, відбіркові та тренувальні збори);

доступність для учнів наукових ліцеїв участі на ІІ етапі, а для учнів з Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка (УФМЛ) на ІІІ етапі в олімпіадах з математики, фізики, астрономії.

Також на заміну інтернет-олімпіадам запроваджується STEM-олімпіада: інтелектуальне змагання з дисциплін природничої, математичної, технологічної та інформатичної освітніх галузей серед учнів 9-11 класів шкіл та профтехів.

"Ця олімпіада стимулюватиме розвиток учнівських компетенцій, що є ключовими для майбутніх фахівців у науці та технологіях", – переконані у міністерстві.

Відповідальність за координацію олімпіад покладено на Національний центр "Мала академію наук України".

Нагадаємо, влітку 2025 року українські школярі вибороли 17 нагород на Олімпіаді геніїв (GUNIUS Olympiad) у США – міжнародному конкурсі проєктів екологічного спрямування.