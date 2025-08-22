В Україні – нові правила проведення учнівських олімпіад: що зміниться
В Україні оновили правила проведення учнівських олімпіад та турнірів.
Зміни прописані у положенні, яке набрало чинності влітку 2025 року, повідомили у міністерстві освіти та науки України.
Новації повинні "удосконалити процедури та розширити можливості учасників".
Олімпіади відбуватимуться у три етапи:
- І етап – місцевий з відкритою реєстрацією для всіх охочих;
- ІІ етап – обласний + учасники з-за кордону + учні наукових ліцеїв;
- ІІІ етап – державний + переможці закордонного округу + учні УФМЛ (в олімпіадах з математики, астрономії, фізики).
На ІІ (обласному) етапі учасники з усіх областей матимуть однакові завдання.
Склад учасників ІІІ етапу формуватиметься з двох частин: регіональної команди та додаткової, яку формуватимуть за Всеукраїнським рейтингом серед учасників ІІ етапу.
"Система дає змогу більшій кількості учнів узяти участь у фінальних змаганнях, навіть якщо вони не стали переможцями обласного етапу, але показали високі результати у всеукраїнському рейтингу. Таким чином підвищено доступність олімпіад для понад 30-40% учнів і учениць", – пояснюють у відомстві.
Крім цього, у МОН виділяють такі важливі зміни:
- можливість самовисування на І (місцевий) етап олімпіади без посередництва школи чи вчителів;
- доступність олімпіад і турнірів для дітей з ООП (особливими освітніми потребами);
- можливість участі українських учнів із-за кордону: такі учні приєднуватимуться до ІІ етапу олімпіади й писатимуть її дистанційно з дотриманням заходів для академічної доброчесності;
- системна підготовка учнівського олімпіадного резерву (школи, навчальні збори, відбіркові та тренувальні збори);
- доступність для учнів наукових ліцеїв участі на ІІ етапі, а для учнів з Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка (УФМЛ) на ІІІ етапі в олімпіадах з математики, фізики, астрономії.
Також на заміну інтернет-олімпіадам запроваджується STEM-олімпіада: інтелектуальне змагання з дисциплін природничої, математичної, технологічної та інформатичної освітніх галузей серед учнів 9-11 класів шкіл та профтехів.
"Ця олімпіада стимулюватиме розвиток учнівських компетенцій, що є ключовими для майбутніх фахівців у науці та технологіях", – переконані у міністерстві.
Відповідальність за координацію олімпіад покладено на Національний центр "Мала академію наук України".
Нагадаємо, влітку 2025 року українські школярі вибороли 17 нагород на Олімпіаді геніїв (GUNIUS Olympiad) у США – міжнародному конкурсі проєктів екологічного спрямування.