Робототехніка, протезування та економіка: українські школярі здобули 17 нагород на Олімпіаді геніїв у США

Українські школярі вибороли 17 нагород на Олімпіаді геніїв (GUNIUS Olympiad) у США – міжнародному конкурсі проєктів екологічного спрямування.

Команда Малої академії наук здобула одне гран-прі, три золоті, п’ять срібних, чотири бронзові медалі та чотири почесні відзнаки, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

GUNIUS Olympiad – один із найбільших міжнародних конкурсів учнівських проєктів, в якому щороку беруть участь понад тисячу учасників із більше ніж 70 країн світу.

У 2025 році у фіналі змагалися 1269 школярів. Україну представляла команда з 34 вихованців Малої академії наук, які створили 29 екологічних проєктів.

Гран-прі в номінації "Музика" отримала робота Sweet People Єлизавети Сердюк із Київщини. "Золото" отримали українські школярі за короткометражні фільми та проєкти в галузі робототехніки.

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Крім того, нагороди міжнародного конкурсу здобули учні, які представили роботи з програмування, протезування, економіки, робототехніки, екології та біології.

Фото: Мала академія наук України Фото: Мала академія наук України Фото: Мала академія наук України

Зокрема, Михайло Мельниченко з Києва створив проєкт "Сучасне протезування колінного суглоба за допомогою 3D-друку", за який отримав срібну нагороду.

Журі конкурсу також відзначили роботу Кирила Благодарова з Київщини, який досліджував способи енергоощадження у вертикальних фермах, а також Алісу Остапенко зі столиці, яка створила адсорбент (речовину, яка може приєднувати інші молекули або атоми на своїй поверхні) на основі пуху тополі.

"Це велика заслуга як нашої команди МАН, так і кожного учасника чи кожної учасниці, які мали сміливість створити проєкт під час війни. У них є ціль – донести світу своє "важливо", і в них це дуже вдало виходить. А наше завдання – робити так, щоб кожен із цих талантів мав платформу для розвитку", – наголосила проєктна менеджерка GUNIUS Olympiad Ukraine Анастасія Венчковська.

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Конкурс GUNIUS Olympiad заснували у 2011 році. Організатори метою змагання називають сприяння розумінню екологічних проблем та досягнення сталого розвитку через фундаментальні науки, мистецтво, кодування, інженерію, дизайн та бізнес.

У 2021 році Мала академія наук України стала першою організацією у світі, якій видали ліцензію на проведення національного етапу конкурсу.

Нагадаємо, у 2024 році українська школа в Польщі отримала нагороду всесвітньої премії World's Best School Prizes як краща в категорії "Подолання труднощів".