Чи можна скласти НМТ мовою нацменшин? Так, але є нюанс

Цьогоріч вступники вдруге зможуть скласти національний мультипредметний тест (НМТ) мовами нацменшин і корінних народів.

Однак переклад тестування отримають лише учасники, які навчалися однією з цих мов у закладі освіти, повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю "УП. Життя".

На НМТ-2025 вступники матимуть змогу виконати завдання польською, румунською, угорською або кримськотатарською мовами. Фахівці УЦОЯО підготують переклад тестів з математики, історії України, біології, географії та фізики.

Учасники, які хочуть складати НМТ мовою нацменшин, мають вказати це під час реєстрації. Щоб отримати таку можливість, потрібно завантажити у персональний кабінет на сайті УЦОЯО довідку про мову навчання. Її має видати заклад освіти, звідки буде випускатися учень.

Таку довідку під час реєстрації не вдасться "підтягти" із застосунку "Дія", наголошує Тетяна Вакуленко. Тож для завантаження документ доведеться відсканувати або сфотографувати.

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"Потрібно буде підтвердити, що ви здобували повну загальну середню освіту саме цією мовою нацменшини чи корінного народу. Переклад тестів – це доволі дорога і логістично складна процедура. Тож вибір мови не може бути просто розвагою для вступників", – говорить директорка Українського центру.

Нагадаємо, цьогоріч НМТ можна буде скласти у 28 країнах світу. Серед них – Польща, Німеччина, Франція та США.