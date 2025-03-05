МОЗ: З початку березня рівень захворюваності на грип та COVID-19 в Україні пішов на спад

Пік захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 в Україні був зафіксований у лютому. З початку березня спостерігається поступове зменшення реєстрації нових випадків на рівні країни.

За тиждень з 24 лютого по 2 березня загалом занедужало 273 тисяч людей, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Захворюваність на ГРВІ зумовлена циркуляцією вірусів грипу у 22 регіонах країни. З січня зареєстровано 33 летальні випадки внаслідок ускладнень захворювання, з яких чотири – серед дітей. За даними медиків, померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу", – повідомляють в МОЗ.

Наразі перевищення епідеміологічного порогу високого рівня зафіксували у п’яти областях: Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій.

РЕКЛАМА:

Від початку епідемічного сезону, який почався з 30 вересня 2024 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли майже 3 мільйони українців. У більшості виявили респіраторно-вірусні інфекції. Лише у 18 тисяч пацієнтів підтвердили COVID-19.

Якщо порівнювати цю статистику з минулим епідсезоном, то цьогоріч захворюваність на 13% нижча.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про симптоми грипу типу А та яким чином його лікувати.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"