Грип типу А: які симптоми та лікування для дітей і дорослих? Пояснює лікар

У жовтні в Україні починається епідемічний сезон грипу. Найпоширенішим є грип типу А.

Які симптоми грипу і чим він відрізняється від інших вірусів? Як лікувати грип у 2024 році і якими методами не варто "боротися" з вірусом? Коли вакцинуватися?

"Українська правда. Життя" поспілкувалася на цю тему з сімейним лікарем і педіатром Костянтином Рогачем.

Також нам допомогли матеріали Mayo Clinic і Healthline, а текст перевірила сімейна лікарка медичної мережі "Добробут" Ганна Сєрова.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

Які існують типи грипу?

Грип викликають віруси, що належать до сімейства Ортоміксовірусів (Orthomyxoviridae), пише CDC.

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Існує два основних типи вірусів грипу людини: А і В, які щороку спричиняють сезонні епідемії.

Грип А – найпоширеніший та найбільш небезпечний тип, який вражає людей, тварин і птахів. Рідше фіксують грип В, яким хворіють люди і тюлені. Грип типу С трапляється дуже рідко і вражає людей та свиней, а типу D – свиней і рогату худобу.

Підтипи грипу А можна розділити на різні генетичні "класи" та "підкласи" – утім, симптоми та лікування однакові.

"Якщо ми говоримо про клінічну картину, відмінностей майже немає. В принципі у протоколах не виділяється окремо А чи В, бо їх є дуже багато штамів і підштамів", – каже Костянтин Рогач.

Віруси грипу мутують, тому важливо щороку вакцинуватися. Штам А є найпоширенішим типом грипу і він більш описаний, ніж В.

"Грип А найбільш описаний, найчастіше зустрічається і ми про нього маємо найбільше інформації. Тип В рідше зустрічається і він, скажімо, не такий жорсткий в перебігу, як грип А. Але нагадую, у клінічних настановах немає розділення", – каже лікар.

Симптоми грипу А

Фото: Jose Luis Pelaez Inc/GettyImages

Симптоми грипу А нагадують ознаки інших ГРВІ, але вони виникають раптово і хвороба протікає важче.

Основними симптомами грипу є:

підвищення температури тіла до 38°С і більше;

головний біль;

ломота у м’язах і суглобах;

сухий кашель;

лихоманка;

біль у м'язах;

озноб і пітливість;

задишка, відчуття нестачі повітря;

втома та слабкість;

рідше нежить або закладеність носа;

біль в очах, почервоніння;

рідше блювота і пронос.

Особливістю грипу є раптовий початок симптомів.

Зазвичай перші симптоми грипу такі: висока температура, яка майже одразу може "підскочити" до 39 градусів, і сухий кашель.

Також пацієнти з самого початку скаржаться на виражену слабкість, біль у м’язах, ломоту в тілі.

Нежить може з’явитися на 2-3 день, а біль в горлі – на 3-4 день від початку хвороби.

"Грип може давати температуру, нежить, головний біль, кашель, як і будь-яка вірусна інфекція – ми цього не боїмося, а боїмося ускладнень. Грип типу А має більше варіантів ускладнень", – каже сімейний лікар.

Найчастіше грип дає ускладнення на нервову систему та слух. У пацієнтів трапляється неврит слухового нерву, грипозна пневмонія, міалгія, міозити – запалення м’язів і виражений больовий синдром м’язів.

"У дітей це часто проявляється болем в ніжках, вони часом не можуть навіть ставати на ноги – це дуже лякає батьків. Дуже важливо тестувати грип, щоб ми змогли його лікувати і запобігти ускладненням", – каже Костянтин Рогач.

Якщо вчасно не лікуватися, грип може спричинити вушну інфекцію, діарею, нудоту, блювоту, запаморочення, біль у животі, біль у грудях, напад астми, пневмонію, бронхіт, проблеми з серцем тощо.

У деяких випадках грип може бути смертельним.

Люди з високим ризиком ускладнень при інфікуванні грипом повинні обов‘язково звернутися по медичну допомогу, наголошують у Healthline.

У зоні підвищеного ризику перебувають:

діти до 5 років;

вагітні жінки;

люди віком від 65 років;

пацієнти з ослабленою імунною системою або низкою хронічних захворювань (наприклад, пацієнти зі СНІД-ом, гепатитами В і С).

Факторами ризику є захворювання легенів (бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, муковісцидоз); вади серця або хронічні захворювання серцево-судинної системи; хвороби нирок; ендокринні (як-от цукровий діабет) та інші захворювання, каже сімейний лікар.

❗️ Негайно зверніться до лікаря, якщо у вас є такі скарги:

Небезпечні симптоми грипу у дорослих:

утруднене дихання або задишка;

біль у грудях;

постійне запаморочення;

судоми;

погіршення наявних захворювань;

сильна слабкість або біль у м'язах.

Небезпечні симтоми грипу у дитини:

утруднене дихання;

блідість, сірий або синій колір шкіри, губ або пальців;

біль у грудях;

зневоднення;

відсутність сліз;

зменшення або зникнення сечопусків;

лихоманка, яка не припиняється після жарознижувальних препаратів;

сильний біль у м'язах;

судоми;

загострення хронічних захворювань.

Як лікувати грип і які противірусні ефективні?

Фото: ljubaphoto/GettyImages

Якщо у вас є симптоми грипу, обов’язково зверніться до лікаря. Прийом противірусних препаратів може скоротити тривалість хвороби і допомогти запобігти більш серйозним проблемам.

За словами лікаря, різниці у лікуванні грипу А чи В немає.

✅ Озельтамівір – це єдиний противірусний препарат у світі, який наразі ефективний для лікування вірусу грипу А і В. Ця діюча речовина найефективніше працює у перші три доби після захворювання.

Цей препарат відпускається лише за рецептом, тому обов’язково звертайтеся до лікаря.

"Якщо протягом перших трьох днів розпочати лікування, буквально вже за добу-півтори людина може відчути покращення. Заразність такої людини на фоні лікування теж швидко зменшується і буквально за 2-3 дні людина уже може бути не заразна.

Це критично для лікування для людей з так званими факторами ризику, адже вони мають більшу загрозу ускладнень від грипу", – каже Костянтин Рогач.

Не варто приймати "фуфломіцини" – недоказові противірусні препарати, адже вони ніяк не допоможуть лікувати грип.

"Недоказові противірусні препарати, яких дуже багато на ринку в Україні, взагалі не варто використовувати. Усі противірусні препарати, окрім озельтамівіру, не будуть ефективними у лікуванні", – пояснює сімейний лікар.

Фото: ATU Images/GettyImages

✅ Дорослим температуру збивають після відмітки 38.5, а дітям – якщо вона сягає 38 градусів.

"Підвищена температура тіла є захисною реакцією тіла на інфекцію, тому краще дати можливість організму боротися.

Якщо дійсно температура висока і її дуже важко переносити, можна приймати жарознижувальні засоби", – пояснює Костянтин Рогач.

✅ Ібупрофен або парацетамол – найбезпечніші засоби для зниження температури тіла.

"Краще це робити через рот, а не в уколах, якщо є така можливість. Дуже часто в нас чомусь люблять приймати жарознижувальні препарати ректально, але перорально це так само ефективно", – каже сімейний лікар.

❗️ Протикашльові або відхаркувальні препарати можна вживати за призначенням медиків. Однак сімейний лікар категорично не радить давати такі медикаменти дітям до 6 років.

"У дітей ще не сформований кашльовий рефлекс. Відхаркувальні препарати збільшують кількість мокротиння в легенях, але це мокротиння кудись треба подіти, воно не може залишатися просто в легенях.

Доросла людина може відкашлятися, але маленька дитина – ні. Часто це призводить до ускладнень, коли кашель навпаки посилюється", – каже лікар.

✅ Дуже важливо пити багато рідини: воду, чай, морс та інші напої.

У МОЗ нагадують, що орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Лікар також радить дорослим вагою 70-80 кілограмів пити близько 3 літрів рідини на день.

Що НЕ варто використовувати для лікування грипу?

❌ Антибіотики проти вірусу або для профілактики

У жодному разі не можна собі призначати антибактеріальний препарат для профілактики або для лікування вірусу.

Пити антибіотики можна тільки за призначенням лікаря, якщо приєднується бактеріальна інфекція.

"Якщо приймати антибіотик для профілактики, бактеріальна флора стає нечутливою до групи, яку представляє цей антибіотик.

Антибіотикорезистентність – це зараз дуже серйозна проблема у світі, тому антибіотики категорично не можна приймати без призначення лікаря", – додає Костянтин Рогач.

❌ Вітаміни

Захворівши на грип, люди часто починають пити вітаміни, зокрема вітамін С і D, але вони неефективні у лікуванні вірусів. Крім того, вітаміни без потреби та у надмірних дозах можуть бути вкрай шкідливими.

"Популярність вітамінів зросла під час COVID-19. Люди жменями їли їх з надією на те, що це якось вплине на вірус чи "підніме імунітет".

Але це не має сенсу, адже є багато досліджень, які не доводять ефективність вітаміну С, D, цинку", – пояснює сімейний лікар.

Водночас якщо людина за призначенням лікаря пила вітаміни до початку захворювання, варто продовжувати прийом препаратів.

❌ Народні методи

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Не варто дихати над картоплею, парити ноги в окропі, ставити банки чи гірчичники та використовувати інші народні методи.

Гірчичники, особливо для лікування дітей – це неприємно, неефективно і навіть небезпечно, пояснює лікар.

"Коли в тебе температура, гірчичник точно не додасть здоров’я. Так само люди люблять парити ноги собі та дітям, але це не бажано робити: коли загальна температура підвищена, гаряча вода тільки "перегріває" тіло, – каже Костянтин Рогач.

❌ Складні краплі

Під час нежиті, крім звичайного сольового розчину або спрею для носа, люди часто на власний розсуд використовують антибактеріальні, судинозвужуючі краплі в ніс.

"У дитячому віці це може призводити до ускладнень у разі передозування. Також судинозвужувальні препарати не можна використовувати більше трьох діб поспіль, тому що тривале використання може призводити до звикання", – каже Костянтин Рогач.

Найгірше, коли пацієнти використовують "складні краплі" – набирають 4-5 різних видів в аптеці та змішують їх. Без призначення лікаря це категорично не варто робити, наголошує сімейний лікар.

Профілактика: коли потрібно вакцинуватись проти грипу?

Всупереч поширеним міфам, вживання часнику, цибулі чи лимону не допомагає запобігти грипу. Найефективнішим методом профілактики грипу є вакцинація.

Також існує постконтактна профілактика для здорової людини, яка близько контактувала з хворим на грип. Профілактичні препарати призначають людям з групи ризику, у яких можуть бути ускладнення.

"Профілактичне лікування може трохи відрізнятися за схемою, для цього також варто звертатися до лікарів", – каже Костянтин Рогач.

Отже, коли потрібно вакцинуватись проти грипу?

Фото: SCIENCE PHOTO LIBRARY/GettyImages

За словами лікаря, щепитись проти грипу обов‘язково щороку.

Зазвичай наприкінці весни, влітку та на початку осені грипу дуже мало. Епідсезон починається у зимовий період і триває приблизно до березня.

Оптимальний час для імунізації – жовтень-листопад, але вакцинуватися можна не лише до епідсезону, а й протягом нього.

Щороку потрібно стежити за повідомленнями МОЗ – які вакцини є в наявності. Станом на жовтень 2024 року в Україні доступні 280 тисяч доз вакцини.

Вартість вакцини проти грипу цього року становить понад 400 гривень, а безоплатно можуть щепитися тільки медики.

Вакцинувати дітей можна з віку 6 місяців. Деякими препаратами можна щепити дітей від пів року, а деякими – від 3 років.

Імунітет після вакцинації формується протягом 2-3 тижнів. Навіть щеплена людина може захворіти, але завдяки вакцині перебіг буде легшим, а ризик ускладнень, госпіталізації та смерті зменшиться.

"Якщо людина вже перехворіла на грип, можна почекати тиждень після покращення стану, переконатися, що ви одужали, і звернутися по вакцинацію.

Якщо якийсь один штам викликав захворювання, інший може повторно вразити людину вже за короткий час. Тому є сенс приблизно через тиждень після одужання вакцинуватися", – наголошує Костянтин Рогач.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснювали, що щепитися проти грипу і COVID-19 можна в один день, але у різні руки.

Олена Барсукова, "Українська правда. Життя"