МОЗ: Протягом наступних двох тижнів в Україні побільшає хворих на грип та COVID-19

В Україні зростає захворюваність на грип і COVID-19

В Україні спостерігають підйом захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19. За прогнозами епідеміологів, упродовж наступних двох тижнів хворих стане ще більше.

Загалом за тиждень з 17 по 23 лютого на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 249 344 українців. Це на 20% більше, ніж попереднього тижня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Наразі у трьох областях: Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій – зафіксували перевищення епідемічного порогу (показник захворюваності, на основі якого вираховують, чи можна вже говорити про епідемію, чи ще ні).

Ще у 14 областях: Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та Чернігівській областях – середній рівень захворюваності.

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У Дніпропетровській та Миколаївській областях – низький. В інших областях України та в Києві ситуація стабільна – тут реєструють лише передепідемічний рівень.

За тиждень з ускладненнями до лікарень країни госпіталізували майже 7 тисяч людей. У Міністерстві охорони здоров’я уточнюють, що це не критичний рівень госпіталізацій.

На думку фахівців МОЗ, ріст захворюваності на ГРВІ зумовлений циркуляцією вірусів грипу у 22 регіонах країни. З січня в Україні зареєстрували 25 летальних випадків внаслідок ускладнень захворювання.

Тож медики нагадують, що вакцинація визнана у світі одним із найдієвіших способів профілактики та зниження ризику виникнення важких ускладнень грипу та COVID-19. Зробити щеплення проти грипу можна не лише на початку, а й впродовж усього епідсезону.

Раніше ми розповідали про симптоми грипу та як відрізнити його від COVID-19.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"