Чи варто чекати на ранню осінь і якою буде погода у вересні?

Літо, що минає, було в Україні доволі прохолодним. До того ж погода в серпні вже ніби натякала про наближення осені – у західних областях були зафіксовані рекорди мінімальної температури, а в Карпатах навіть випав сніг .

Про те, якою буде погода у вересні 2025 року, чи очікувати на дощі та грози на початку осені, "УП.Життя" дізналася у синоптика Українського гідрометеорологічного центру Івана Семиліта.

Чи варто чекати на ранню осінь?

Температура у вересні не буде значно знижуватися враховуючи навіть те, що в серпні було прохолодно.

"Зниження температури у серпні спричинене надходженням повітряної маси із полярних широт. Повітря було сухим із підвищеним вмістом озону – це з супутника зафіксували наші фахівці. Вміст озону свідчить про те, що повітря дуже швидко переміщувалося, тобто озон не встиг розпастися. Цей потік повітря просто не встиг прогрітися і надходив таким прохолодним " , – пояснює синоптик.

Зі слів експерта, на високогірʼї Карпат випав сніг через те, що там поєдналися рельєфні умови та семантична ситуація з хмарними системами. Загалом це не є аномалією, адже у горах осінь настає швидше. Цьогоріч таке явище може здатися незвичним, бо останні кілька років літо було теплішим за кліматичну норму.

РЕКЛАМА:

У цьому році кліматична осінь запізнюється, адже на початку вересня погода буде теплою, а дощі – помірними.

"Заздалегідь ми не можемо точно сказати, коли прийде метрологічна осінь, це має бути стійкий перехід середньодобової температури через 15 °C у бік зниження, адже атмосферні процеси мінливі, тому до території України можуть надходити як повітряні маси з Атлантики, несучи прохолоду, так і з тропічних широт – приносячи тепло" , – попередив Іван Семиліт.

Якою буде погода у вересні

За попередніми прогнозами, температура у вересні 2025 року буде в межах норми, тому поки не слід готуватися до дощового сезону із грозами та бурями.

Середня місячна температура в Україні коливатиметься в межах 13 °C -18 °C :

у південній частині – до 18 °C -20 °C;

у гірських районах – 9 °C -15 °C;

в Карпатах – 11 °C -12 °C, що є близьким до норми.

Місячна кількість опадів по всій території України очікується в межах від 37 до 67 мм, (що є нормою):

на Південному та Південному Сході – менша кількість опадів;

у Карпатах – більша кількість опадів (74-106 мм).

Однак, прогнози на початок вересня – найбільш точні.

У перші числа вересня очікується відносно тепла погода вдень:

на Південному та Південному сході – 27 °C -33 °C , місцями навіть сильна спека до 35 °C;

у західних та північних – 24-29 °C.

У нічний час температура може досягати 20 °C, а на узбережжі морів – до 23 °C.

Крім того, першого вересня у більшості західних областей і на Одещині очікується короткочасний дощ із загрозою, в усіх інших регіонах – синоптики опадів не передбачають.