Помилково провів 46 років у камері смертників: японцю призначили рекордну компенсацію за ув’язнення

89-річному японцю, який помилково провів у камері для смертників 46 років, присудили рекордну компенсацію – 1,4 мільйона доларів.

Це приблизно 85 доларів за кожний день ув’язнення, повідомляє CNN.

Івао Хакамата є рекордсменом Книги рекордів Гіннесса за найтриваліше перебування у камері смертників в очікуванні виконання вироку.

Він – колишній професійний боксер, який після завершення спортивної кар'єри працював на заводі з переробки сої.

У 1966 році чоловіка заарештували через підозру у вбивстві свого боса, його дружини та двох їхніх дітей, який знайшли зарізаними у власному будинку. Хакаматі тоді було 30 років.

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Спочатку він визнав свою провину, але згодом змінив свідчення. Чоловік звинуватив поліцію у побиттях і погрозах, що й змусило його зізнатися.

У 1968 році Хакамату засудили до смертної кари. Один із трьох суддів виступав проти такого рішення. Через шість місяців він звільнився через пригніченість від нездатності зупинити винесення вироку.

У 2014 році Хакамату звільнили з-під варти завдяки новим доказам. Тест ДНК показав, що закривавлений одяг, який поліція використала як доказ, підкинули задовго до вбивств.

Однак судовий процес тривав аж до 2024-го. Тоді Хакамату остаточно виправдали.

Тепер суд призначив чоловіку компенсацію у розмірі понад 217 мільйонів єн – близько 1,4 мільйона доларів. Тобто близько 85 доларів за один день за ґратами.

Його юридичний представник Хідейо Огава назвав цю компенсацію найбільшою з тих, які коли-небудь виплачувалася за неправомірне засудження в Японії.

"Я вважаю, що держава робила помилку, яку не можна спокутувати 200 мільйонами єн", – заявив адвокат.

За словами сестри Хакамати Хідеко, яка боролася за його звільнення, через роки ув’язнення її брат "живе у власному світі".

"Іноді він щасливо посміхається – коли перебуває у своїй ілюзії... Ми навіть не обговорювали з Івао судовий процес через його нездатність сприймати реальність", – розповіла жінка.

Нагадаємо, у США звільнили із в’язниці 64-річну Сандру Хемме, яка відбула 43 роки довічного ув’язнення за вбивство працівниці бібліотеки, якого вона не скоювала.