ООН: Кожна третя жінка у світі стикалася з фізичним або сексуальним насильством

Звіт показав, що з 2022 року значно зросла кількість випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктами

В Організації Об’єднаних Націй уперше визнали, що права людини включають можливість жінок вирішувати "питання, пов'язані зі своєю сексуальністю, зокрема про сексуальне та репродуктивне здоров'я".

Про це йдеться в дослідженні ООН, яке опублікували на честь 30-ї річниці від підписання історичного плану досягнення гендерної рівності за результатами Пекінської платформи, повідомляє Associated Press.

Автори огляду наголосили на тому, що за останні п'ять років країни зробили багато кроків уперед у сфері гендерної рівності. Водночас права жінок стикаються з дедалі більшими загрозами в усьому світі.

Позитивним моментом було те, що близько 88% країн протягом останніх років прийняли закони про боротьбу з насильством щодо жінок і створили служби для допомоги постраждалим.

Більшість держав також заборонили дискримінацію на робочому місці, а близько половини (44%) покращують якість освіти та доступ до навчання для дівчат та жінок.

РЕКЛАМА:

Читайте також : В Україні розробили Індекс гендерної рівності: для чого він потрібний

Водночас аналіз показав, що досі існують значні прогалини для жінок у доступі до влади та ресурсах, що обмежує їхні права.

"В усьому світі права жінок атакують. Замість того, щоб впроваджувати рівність прав, ми спостерігаємо актуалізацію мізогінії (жінконенависництво – ред.)", – вважає Генеральний секретар ООН Антоніу Гітерреш.

Він додав, що світ має твердо стояти на "розширенні можливостей для всіх жінок і дівчат".

Читайте також : 600 зґвалтувань за тиждень: у Конго зафіксували спалах сексуального насильства через війну

За підрахунками фахівців організації, станом на 2024 рік жінки в усьому світі мали 64% від обсягу прав чоловіків. Попри те, що з 1995 року частка жінок-законодавиць подвоїлася, три чверті членів парламентів країн досі становлять чоловіки.

Звіт показав, що попри певний прогрес у доступі жінок до освіти та планування сім'ї, кожні 10 хвилин у світі жінок убивають їхні партнери або члени родини.

Крім того, з 2022 року випадки сексуального насильства щодо них зросли на 50%. Жінки та дівчата складають 95% постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війнами та іншими конфліктами.

Читайте також : Для досягнення гендерної рівності знадобиться ще 300 років – генсек ООН

Загалом від фізичного та сексуального насильства страждає 736 мільйонів жінок – це означає, що практично кожна третя жінка по всьому світу потерпає від цього.

"Глобально насильство щодо жінок та дівчат зберігає тривожні показники", – йдеться у звіті.

Фото: скриншот/звіт ООН

Нагадаємо, звіт ООН показав, що у 2024 році майже чверть урядів зафіксували відкат у забезпеченні прав жінок.