ООН: Кожна третя жінка у світі стикалася з фізичним або сексуальним насильством
В Організації Об’єднаних Націй уперше визнали, що права людини включають можливість жінок вирішувати "питання, пов'язані зі своєю сексуальністю, зокрема про сексуальне та репродуктивне здоров'я".
Про це йдеться в дослідженні ООН, яке опублікували на честь 30-ї річниці від підписання історичного плану досягнення гендерної рівності за результатами Пекінської платформи, повідомляє Associated Press.
Автори огляду наголосили на тому, що за останні п'ять років країни зробили багато кроків уперед у сфері гендерної рівності. Водночас права жінок стикаються з дедалі більшими загрозами в усьому світі.
Позитивним моментом було те, що близько 88% країн протягом останніх років прийняли закони про боротьбу з насильством щодо жінок і створили служби для допомоги постраждалим.
Більшість держав також заборонили дискримінацію на робочому місці, а близько половини (44%) покращують якість освіти та доступ до навчання для дівчат та жінок.
Водночас аналіз показав, що досі існують значні прогалини для жінок у доступі до влади та ресурсах, що обмежує їхні права.
"В усьому світі права жінок атакують. Замість того, щоб впроваджувати рівність прав, ми спостерігаємо актуалізацію мізогінії (жінконенависництво – ред.)", – вважає Генеральний секретар ООН Антоніу Гітерреш.
Він додав, що світ має твердо стояти на "розширенні можливостей для всіх жінок і дівчат".
За підрахунками фахівців організації, станом на 2024 рік жінки в усьому світі мали 64% від обсягу прав чоловіків. Попри те, що з 1995 року частка жінок-законодавиць подвоїлася, три чверті членів парламентів країн досі становлять чоловіки.
Звіт показав, що попри певний прогрес у доступі жінок до освіти та планування сім'ї, кожні 10 хвилин у світі жінок убивають їхні партнери або члени родини.
Крім того, з 2022 року випадки сексуального насильства щодо них зросли на 50%. Жінки та дівчата складають 95% постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війнами та іншими конфліктами.
Загалом від фізичного та сексуального насильства страждає 736 мільйонів жінок – це означає, що практично кожна третя жінка по всьому світу потерпає від цього.
"Глобально насильство щодо жінок та дівчат зберігає тривожні показники", – йдеться у звіті.
Нагадаємо, звіт ООН показав, що у 2024 році майже чверть урядів зафіксували відкат у забезпеченні прав жінок.