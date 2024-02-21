Археологи дослідили напис на 2000-річній "бронзовій руці": ймовірно, це зразок загадкової стародавньої мови

Археологи проаналізували напис загадковою стародавньою мовою на іспанській "бронзовій руці" віком 2 тисячі років. Ймовірно, він є найдавнішим і найдовшим відомим прикладом васконської мови.

Про це повідомляє Arkeonews із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Antiquity.

Археологи виявили бронзову плиту у формі руки на півночі іспанського регіону Наварра у 2021 році. Її довжина – 14,5 сантиметрів.

Артефакт зроблений з листа бронзи, вирізаного за формою правої руки в натуральну величину.

Лабораторний аналіз показав, що на ньому викарбувані дивні написи, довжиною у 40 символів. Вони розподілені по чотирьох лініях.

Текст на "руці" вчені інтерпретували як такий, що благає про удачу.

"Рука мала б виконувати ритуальну функцію: або для залучення удачі, або як підношення місцевому богу чи богині удачі", – розповів співавтор дослідження Маттін Айестаран.

Археологи ідентифікували цю мову як васконську, котра має зв’язок із сучасною баскською мовою. Вони знайшли на артефакті баскське слово "удача".

Васконською мовою розмовляли васкони – доримський народ, який жив у західних Піренеях, а також у деяких частинах іспанських регіонів Ла-Ріоха та Арагон. Донедавна вчені вважали, що вони не мали письма, однак зараз є докази зворотного.

За словами дослідників, навіть одне схоже слово може вказувати на спорідненість васконської та баскської мов. Однак остаточно довести це складно, адже текст на "руці" – єдиний довгий знайдений васконський текст.

Нагадаємо, в Італії виявили некрополь мідного віку з 22-ма гробницями.