Професор ЛНУ Лось, якого звинуватили у домаганнях, хоче поновитись на посаді: відбувся суд

У Галицькому районному суді Львова 10 липня відбулося засідання у справі про звільнення з Львівського національного університету імені Івана Франка 87-річного професора Йосипа Лося, якого раніше звинуватили у домаганнях.

Ексвикладач факультету журналістики вишу намагається поновитись на посаді та відсудити зарплату за час вимушеного прогулу.

У суді Йосип Лось намагався довести, що всі висунуті проти нього звинувачення вигадані, пише ZAXID.net.

Упродовж судового засідання Йосип Лось нібито погано чув або не розумів питань судді та потребував допомоги адвоката. Захисник Юрій Гелемей пояснював таку поведінку похилим віком свого підзахисного.

"Все не відповідає дійсності, тому я прошу скасувати наказ про звільнення з посади професора кафедри зарубіжної преси та інформації.

РЕКЛАМА:

Мені приписують факти, які не мають підстав. Я не вчиняв будь-яких аморальних дій. Ні з того, ні з сього з'явилися такі факти… У світовій пресі є статті про мене як про викладача", – цитує ZAXID.net Йосипа Лося під час судового засідання.

Окрім того, чоловік стверджував, що завоював авторитет у багатьох країнах світу, тож його можуть підтримати багато колишніх студентів. Професор пояснив, що називав студенток "свинями й пацятами" через емоції, а інтимних контактів на факультеті не мав.

"Я не звертався до суду, щоб це спростовувати, але журналісти й політики в усьому світі почали дуже негативно це все оцінювати. Бо це приниження честі університету. За 53 роки ніхто жодного разу не відмовився відвідувати мої лекційні заняття", – говорив Йосип Лось.

Як розповіла журналістка Катерина Родак, Лось оскаржує не зміст, а форму свого звільнення – мовляв, етична комісія ЛНУ не мала права рекомендувати ректору цього робити. Йосип Лось заявив, що на членів комісії тиснули.

Суддя Віктор Романюк запитав, чи чинили тиск на викладачів університету, коли там працював Йосип Лось.

"Вищі інстанції, починаючи з ректора, проректора… На мене не тиснули… Тиснули за радянських часів", – відповів Йосип Лось.

Адвокат професора Юрій Гелемей заявив, що "немає чітких фактів", які б доводили аморальні дії чоловіка. Сам Йосип Лось заявив, що має бажання й далі працювати на факультеті журналістики й попри свій поважний вік має добре самопочуття.

Наразі у справі вже відбулися два засідання. Суд завершив етап дослідження доказів.

За даними ZAXID.net, Йосип Лось виходив з приміщення суду під вигуки активісток "Феміністичної майстерні". Вони вимагають не поновлювати професора на роботі в ЛНУ. Наступне засідання має відбутися 17 липня.