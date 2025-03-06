Ректор ЛНУ ім. Франка звільнив професора Лося, якого звинувачували у домаганнях до студенток

Доповнено о 13:57

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник підписав наказ про звільнення професора Йосипа Лося, якого звинуватили в сексуальних домаганнях.

Про це hromadske повідомив виконувач обов’язків декана факультету журналістики Мар’ян Лозинський.

Рішення ухвалили після рекомендації Комісії з питань етики та професійної діяльності університету, яка під час другого засідання рекомендувала звільнити Йосипа Лося.

Читайте також : оновлено Етична комісія ЛНУ ухвалила рішення щодо викладача Лося, якого звинуватили у домаганнях

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, під час першого засідання частина викладачів підтримала професора, що обурило студентів.

Нагадаємо, скандал в ЛНУ спалахнув після свідчень журналістки NGL.media Катерини Родак про неетичну поведінку Йосипа Лося.

Колишня студентка розповіла, що одного разу Лось замкнувся з нею в кабінеті, торкався, говорив, що вона повинна вагітніти й носити “правильний” одяг.

Підтримку Катерині висловили колишній викладач Богдан Тихолоз, колишня викладачка Зоряна Величко та десятки випускниць, які також заявили про домагання з боку Лося.

Поліція Львівщини заявила, що розпочала перевірку.