Ректор ЛНУ ім. Франка звільнив професора Лося, якого звинувачували у домаганнях до студенток
Доповнено о 13:57
Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник підписав наказ про звільнення професора Йосипа Лося, якого звинуватили в сексуальних домаганнях.
Про це hromadske повідомив виконувач обов’язків декана факультету журналістики Мар’ян Лозинський.
Рішення ухвалили після рекомендації Комісії з питань етики та професійної діяльності університету, яка під час другого засідання рекомендувала звільнити Йосипа Лося.
Нагадаємо, під час першого засідання частина викладачів підтримала професора, що обурило студентів.
Нагадаємо, скандал в ЛНУ спалахнув після свідчень журналістки NGL.media Катерини Родак про неетичну поведінку Йосипа Лося.
Колишня студентка розповіла, що одного разу Лось замкнувся з нею в кабінеті, торкався, говорив, що вона повинна вагітніти й носити “правильний” одяг.
Підтримку Катерині висловили колишній викладач Богдан Тихолоз, колишня викладачка Зоряна Величко та десятки випускниць, які також заявили про домагання з боку Лося.
Поліція Львівщини заявила, що розпочала перевірку.