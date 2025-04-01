"Система готова до масштабування": в Україні остаточно запрацював електронний кабінет ВЛК

З 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет ВЛК

З 1 квітня в Україні остаточно запрацював електронний кабінет військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Відтепер всі висновки про придатність або непридатність до військової служби оформлятимуть в електронному форматі.

За словами Черногоренко, у новій системі вже зареєструвалися понад 12 тисяч членів ВЛК.

"За місяць вони виконали більше ніж 100 тисяч різних операцій у нових електронних кабінетах ВЛК. Це доводить, що система працює і готова до масштабування.

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До речі, Львівщина – наш пілотний регіон – показала дуже круті результати у тестуванні", – написала заступниця міністра.

Нагадаємо, з 1 березня 2025 року почали оформлювати електронні постанови ВЛК, які пройшли відповідне навчання. Це стало можливим завдяки запуску електронного кабінету ВЛК у Медичній інформаційній системі Збройних сил.

До електронного кабінету автоматично надходитимуть направлення на ВЛК із реєстру "Оберіг". Після того, як військовозобов’язані пройдуть комісію, висновки про це з’являтимуться в реєстрі та у застосунку "Резерв+".