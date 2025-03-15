Контракти в Силах оборони для молоді: як добровольцям віком до 25 років пройти ВЛК

Крім проходження ВЛК, охочі долучитися про програми "Контракт 18-24" мають отримати довідку про психіатричний огляд

Українці віком від 18 до 24 років можуть доєднатися до Сил оборони, уклавши контракт на один рік. Для цього добровольцям потрібно пройти військово-медичну комісію (ВЛК), для якої вони мають перевагу в черговості.

Про особливості процедури медичного огляду для молоді, яка хоче долучитися до Збройних сил, розповіли в Міністерстві оборони України.

Як отримати направлення на ВЛК?

Направлення на проходження медичного огляду кандидати можуть отримати в електронній або паперовій формі.

Для формування цифрового направлення майбутній доброволець має подати запит через мобільний застосунок "Резерв+". Там кандидат може обрати бажане місце проходження медичного огляду за місцем перебування на військовому обліку або розташуванням військової частини чи центру рекрутингу.

Завдяки запиту із застосунку електронне направлення автоматично сформується в реєстрі "Оберіг".

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Його кандидат зможе отримати в "Резерв+". Документ міститиме назву й адресу ВЛК, дату проходження огляду, а також QR-код із відповідною інформацією.

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Цифрове направлення можна пред'являти в електронному вигляді або роздрукованому форматі.

Документ на проходження ВЛК у паперовій формі можуть складати командир військової частини або начальник центру рекрутингу ЗСУ, де кандидат успішно пройшов співбесіду.

У паперовому направленні вказують назву найближчої ВЛК, яка проводитиме медичний огляд, та дату його проходження.

Проходження медичного огляду

Кандидатам на укладення контракту за програмою "18-24" мають надати першочергове право проходження медичного огляду.

У МОУ зауважили, що перевагу кандидатам на ВЛК забезпечують посадові особи, які контролюють проходження ВЛК, разом із керівниками медичних закладів, де перевіряють стан здоров'я майбутніх добровольців.

Психіатричний огляд

Крім проходження медичного огляду ВЛК, кандидати мають отримати довідку про проходження психіатричного огляду. Для цього охочих укласти контракт у найкоротший термін спрямовують до закладу охорони здоров'я задля безкоштовного отримання довідки встановленого зразка.

Нагадаємо, в лютому 2025 року уряд затвердив порядок підписання контрактів добровольцями віком від 18 до 24 років.

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За ним молодь зможе протягом року пройти базову загальновійськову підготовку, фахову підготовку та курс адаптації у військовій частині. Крім того, добровольці отримають:

один мільйон одноразової грошової допомоги;

щомісячне грошове забезпечення;

компенсацію оренди житла на час служби, а після завершення – можливість отримати іпотеку під 0%.

Подати заявку на укладення контракту програми можна в оновленій версії застосунку "Резерв+".

Перші добровольці проєкту "Контакт 18-24" склали присягу в 10-й гірсько-штурмовій бригаді 9 березня 2025 року.