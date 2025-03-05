В Україні запровадили електронні висновки ВЛК: як це працюватиме

Цифрові висновки стануть обов'язковими для всіх ВЛК із квітня 2025 року

В Україні запровадили онлайн-оформлення висновків військово-лікарської комісії (ВЛК). Військовозобов’язані зможуть отримати цифрові документи в застосунку "Резерв+"

Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров.

Цифрові постанови стали можливими завдяки запуску електронного кабінету ВЛК у Медичній інформаційній системі (МІС) Збройних сил.

Відтепер туди автоматично надходитимуть направлення на ВЛК із реєстру "Оберіг". Після того, як військовозобов’язані пройдуть комісію, висновки про це з’являтимуться в реєстрі та застосунку "Резерв+".

Електронні постанови ВЛК будуть зберігатимуть у МІС ЗСУ.

РЕКЛАМА:

Від 1 березня 2025 року оформлювати електронні постанови зможуть ті ВЛК, які пройшли відповідне навчання. Натомість від квітня формування цифрових висновків стане обов'язковим для всіх комісій.

"Паперові висновки відходять у минуле. Тепер вони будуть оформлюватись онлайн: швидко, просто, без бюрократії.

Раніше все писали від руки. Сьогодні – переходимо в цифровий формат", – додав Рустем Умєров.

Раніше Кабмін заборонив відправляти людей з інвалідністю на проходження ВЛК. Крім того, уряд змінив порядок подання документів про наявність дитини з інвалідністю.