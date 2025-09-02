Військовий, який вибрався з полону з перерізаним горлом, зник із лікарні: що відомо

Оновлено 2 вересня о 12:10

У Дніпрі розшукали військового Нацгвардії Владислава Нагорного, який з перерізаним горлом вибрався з полону, а потім зник з лікарні імені Іллі Мечникова.

Владислав зараз поруч із дружиною, повідомляє "Суспільне" з посиланням на її слова.

Водночас у поліції Дніпра поки що не підтверджують і не спростовують цю інформацію.

"У нас була інформація, що він повернувся. Це сказала дружина, але зараз вона слухавку не бере", – сказала речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Оновлення: о 12:10 у поліції підтвердили, що військовий знайшовся і "з ним усе добре".

Зранку 2 вересня поліція підтвердила зникнення військового у коментарі hromadske.

Дружина Владислава звернулася до правоохоронців 30 серпня – саме тоді він пішов з лікарні й не повернувся.

Нагадаємо, 17 серпня Владислава Нагорного у вкрай тяжкому стані доставили до медзакладу на Дніпропетровщині.

У своєму щоденнику військовий писав, що його бригада втратила позицію поблизу Покровська, після чого він опинився в полоні. Там росіяни катували бійців: відрізали губи, вуха, ніс та статеві органи, а потім скинули тіла загиблих у яму.

Владиславові перерізали горло, але йому вдалося вижити – він наклав повʼязку і 5 діб добирався українських позицій. Бійця евакуювали та прооперували.

29 серпня чоловік дав свідчення прокуратурі про воєнні злочини РФ.