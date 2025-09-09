З окупації повернули 14-річну дівчинку, яку росіяни погрожували відправити в інтернат

З окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 14-річну Софію (ім’я змінено з міркувань безпеки). Дівчинка понад три з половиною роки не бачила мами.

Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

До початку повномасштабного вторгнення мати Софії поїхала працювати до Києва, а дівчинка залишилася з дідусем у своєму місті. З перших днів війни воно опинилося під окупацією. Життя родини перетворилося на суцільний тиск і страх.

"У школі змушували вчитися за російською програмою й повторювати пропаганду, а дідусю постійно погрожували, що дівчинку відправлять до інтернату, якщо він спробує вивезти її на підконтрольну територію України", – розповіли у Bring Kids Back UA.

Попри всі труднощі Софія не втрачала надії на зустріч із мамою. Фахівці розробили безпечний маршрут і вивезли дівчинку з окупації. Тепер дівчина поруч з матір'ю отримує необхідну допомогу, щоб відновитися та адаптуватися до нового життя.

Нагадаємо, нещодавно до України повернули велику групу дітей, які понад три роки прожили під окупацією. Вони зазнали утисків, примусу та навʼязування російської пропаганди.