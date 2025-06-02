З окупації повернули молодь: 18-річна дівчина провела на захопленій території майже все дитинство

З окупації вивезли 18-річну дівчину і 21-річного хлопця

До України вдалося повернути 18-річну дівчину, яка більшу частину дитинства провела в окупації, та 21-річного хлопця, село якого росіяни захопили у 2022 році.

Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

18-річна Карина (ім’я змінене) майже все дитинство провела у російській окупації. Вона завжди знала, що хоче жити в Україні, тому чекала на повноліття, аби нарешті виїхати.

Зараз дівчина починає нове життя в Україні: хоче вступити до вишу та знайти роботу.

Село 21-річного Кирила (ім’я змінене) опинилось в окупації на початку повномасштабного вторгнення. Тоді хлопцю якраз виповнилось 18. Село залишилося без зв’язку, там почали з’являтися блокпости та зникати люди.

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Мати Кирила виїхала до Криму – і хлопець залишився сам. Виїжджати йому було небезпечно через численні російські блокпости.

Юнаку допомогли знайти безпечний маршрут, зібрати документи та підготуватися до виїзду. Зараз Кирило перебуває на підконтрольній Україні території поруч зі своїми рідними.

Нагадаємо, 28 травня з російської окупації на підконтрольну Україні територію вдалося повернули 11 дітей. Серед них двоє сиріт та рідні військовослужбовців.