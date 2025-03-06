Викрали дітей з Херсона: очільникам "МОЗ" тимчасово окупованого Криму повідомили про підозру
Українські правоохоронці повідомили про заочну підозру "міністру охорони здоров’я АР Крим" та його заступнику через причетність до незаконного вивезення 46 дітей із дитбудинку в Херсоні до тимчасово окупованого Криму в жовтні 2022 року.
Про це розповіли Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України.
Ювенальні прокурори з’ясували, що "міністр охорони здоров’я АР Крим" та його заступник у жовтні 2022 року організували незаконне вивезення дітей із будинку дитини в Херсоні.
"21 жовтня 2022 року вони прибули на автобусах, позначених символом російського вторгнення – літерою "Z". Того ж дня до закладу разом із військовими РФ прибув депутат Держдуми РФ, який координував процес розміщення дітей у транспортні засоби.
Виконавцями цього злочину були "міністр" та його "заступник", проросійська колаборантка – директорка будинку дитини – та інші невстановлені особи", – зазначили правоохоронці.
За даними слідства, 46 дітей відправили до тимчасово окупованого Криму та розмістили їх у підконтрольному окупаційній адміністрації закладі "Ялинка".
28 жовтня 2022 року до цього будинку дитини прибула "уповноважена з прав дитини при президенті РФ" та заявила, що її офіс допоможе передати дітей у російські прийомні сім’ї, зазначили в Офісі Генпрокурора. Згодом профілі деяких дітей з’явилися на російському урядовому сайті з усиновлення.
Слідчі дізналися, що за пророблену роботу "міністр охорони здоров’я" та його "заступник" отримали нагороди від керівництва окупаційної адміністрації Криму та президента країни-агресора. Посадовцям оголосили підозру.
За даними СБУ, йдеться про двох місцевих жителів, які ще у 2014 році підтримали окупацію: – "міністра охорони здоров’я Криму" Костянтина Скорупського та його заступника Антона Лясковського.
Їхні дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше в межах цього кримінального провадження про підозру було повідомлено ще трьом особам, серед яких – депутат держдуми РФ, йдеться в повідомленні.
У червні 2024 року видання The New York Times описало деталі схеми викрадення росіянами дітьми, зокрема 46 вихованців із будинку дитини в Херсоні.
На момент вторгнення в Херсонському дитбудинку перебували діти до 5 років. Деякі з них мали серйозні вади, як-то церебральний параліч, аутизм тощо. Але ці діти не були сиротами. Дехто мав батьків з обмеженими правами щодо дитини та чекав на вирок суду.
Станом на червень 2024 року, лише семеро вихованців Херсонського дитбудинку вдалося повернути в Україну. Одна дитина померла від епілептичного нападу.
Профілі ще 22 дітей з’явилися в російському федеральному банку даних дітей-сиріт. В анкетах зазначено, що вони з Криму, але інформації щодо місця народження немає.
Щонайменше двоє з них уже влаштовані в російські сім’ї.
Нагадаємо, з тимчасово окупованих територій України та Росії вдалося повернути сімох дітей. Деякі з них бачили знущання росіян з їхніх батьків та були свідками викрадення родичів.