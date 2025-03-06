Були свідками знущання росіян із батьків і викрадення родичів: з окупації повернули сімох дітей

З тимчасово окупованої території України та Росії вдалося повернути ще сімох українських дітей віком від 5 до 16 років.

Історії українських дітей, імена яких змінили з міркувань безпеки, розповіли в організації Save Ukraine.

Серед врятованих з окупації дітей був 16-річний Станіслав, який відкрито демонстрував проукраїнську позицію – він зривав російські прапори в місті та закопував ворожі окопи.

Також в Україну повернули 11-річну Настю, на очах в якої військові РФ знущалися з її батьків.

"Тієї ночі дівчинка прокинулася від шуму в сусідній кімнаті. Четверо російських солдатів напідпитку увірвалися в їхній будинок, поставили маму і тата на коліна й приставили до скроні автомати. Такі в окупантів були "розваги", – розповіли в організації.

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П’ятирічна Альбіна народилася в окупації та прожила там перші роки свого життя. Протягом цього часу її мама шукала можливості виїхати на підконтрольну України території, зокрема через те, що боялася, аби донька не видала її проукраїнську позицію.

"Тепер жінка щаслива, що її дочка піде навчатися в українську школу й матиме можливість зростати у вільній країні", – додали у Save Ukraine.

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З російської окупації також виїхали 16-річний Ерік та 10-річна Алла, сестру яких викрали росіяни під час спроби покинути окуповане місто. Дівчині довелося кілька днів провести "на підвалі", а її маму росіяни змусили записати відео зі словами подяки за "порятунок доньки".

А семирічна Олеся пройшла через бомбардування, окупацію, втечу через Росію та заборону повернутися додому. Мати дівчинки неодноразово проходила допити та психологічний тиск із боку росіян. Наразі родина перебуває в безпеці на території України.

Нагадаємо, в Україні заочно судитимуть депутатку Федеральних зборів РФ та дружину очільника політичної партії "Справедливая Россия", які в серпні 2022 року викрали з дитячого будинку Херсона двох дітей.