В Україну повернули групу підлітків, які пережили переслідування окупантів

В Україну з окупації повернули групу українських підлітків, зокрема кількох 17-річних хлопців, які пережили допити та обшуки.

Наразі вони перебувають на підконтрольній Україні території, повідомили в ініціативі Bring kids back to Ukraine.

Серед врятованих – 17-річний Владислав. На нього донесли в Федеральну службу безпеки РФ через те, що він відмовлявся ходити до російської школи. Тоді до його дому прийшли окупанти.

"Маму викликали у відділок, де їй погрожували позбавленням батьківських прав, якщо син не почне навчання за російською програмою", – розповідають правозахисники.

Інших двох підлітків – Сергія і Микиту – допитували озброєні російські військові. Хлопців підозрювали у співпраці з ЗСУ. Їхнього друга окупанти закатували до смерті під час допитів, а близьку подругу – зґвалтували.

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"Ярослав також став мішенню через родину: його тато і брат – українські військові. Окупанти вдерлися до них додому з обшуком і погрозами вбивства. Хлопець намагався сховатися, але його знайшли й допитали", – розповідають в організації.

Також з окупованих територій врятували Марусю, якій на початок повномасштабного вторгнення було лише пів року. Тож Україну в рідному місті дитина не пам’ятає.

"Маруся майже не памʼятає Україну в рідному місті. Зате дівчинка вже знає, що таке приниження й побиття в дитсадку за рідну українську мову, якою мама співала їй колискові. Після системних знущань дитина почала заїкатися, й зараз потребує допомоги кваліфікованого фахівця.

На щастя, Маруся, як і інші діти, вже в безпеці, отримує підтримку та необхідну допомогу", – зазначили правозахисники.

Нагадаємо, раніше з тимчасово окупованих територій в Україну повернули сімох дітей віком від 6 до 17 років, які разом зі своїми сім’ями тривалий час жили під тиском окупаційної російської адміністрації.