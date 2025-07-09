"Більше не змушені жити у страху": Україна повернула з окупованої території матір з трьома дітьми

Із тимчасово окупованої території повернули маму разом із 13-річною донькою та двома синами 9 та 11 років. Родина пройшла складний шлях, перш ніж опинитися в безпеці.

Про це повідомили ініціативи Bring Kids Back UA та Helping to Leave, які займалися евакуацією сім'ї.

Діти навчалися в місцевій школі на тимчасово окупованій території і відкрито говорили, що вони українці.

"За це вчителі свідомо занижували їм оцінки, проводили так звані "виховні бесіди", намагалися русифікувати. Найгірше те, що саме педагоги були головним джерелом тиску", – зазначили в організації.

Одному з хлопців учителька навіть відкрито погрожувала тим, що він не отримає оцінку і не перейде до наступного класу через те, що він українець.

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"Тепер родина вже у вільній Україні. Попереду багато викликів – влаштуватися на новому місці, відновити навчання, знайти роботу. Але головне – вони більше не змушені жити у страху. Діти зможуть ходити до української школи, не стикаючись із погрозами чи тиском, і будувати своє життя з відчуттям свободи", – кажуть у Bring Kids Back UA.

Раніше ми розповідали про шістьох дітей, яких вдалося повернути з окупованої території.