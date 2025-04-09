"Вчили ненавидіти рідну країну": з окупованих територій евакуювали шістьох українських дітей
На підконтрольну Україні територію з окупації вдалося повернути ще шістьох дітей.
Про це повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.
З окупованих Росією територій евакуювали 16-річного Андрія (ім'я змінено з міркувань безпеки), батько якого не пережив знущань окупантів. Чоловік відмовлявся йти на співпрацю з ворогом, тому його неодноразово викрадали військові РФ, катували струмом і навіть змусили копати власну могилу.
Зрештою через сильні побої чоловік помер, а на його похороні Андрію пригрозили, що віддадуть під російську опіку. Підлітка вдалося повернути з окупації – тепер він возз'єднався з рідними.
Серед евакуйованих також були сестри Оля та Марина віком 9 та 13 років, які жили разом із бабусею. Окупанти вимагали оформити на дітей російську опіку – інакше погрожували відібрати дівчат.
В окупації сестри відчули на собі вплив російської пропаганди під час навчання в закладах освіти.
"На уроках окупанти готували до "нападів українців". Їх вчили боятись та ненавидіти рідну країну", – розповіли в Bring Kids Back UA.
Схожий досвід мала 17-річна Марія, яку на уроках змушували збирати автомати, носити георгіївські стрічки та вивішувати прапор РФ. Дівчина розповіла, що школярів називали майбутніми солдатами. Крім того, російські соцслужби намагалися відібрати Марію в тітки, з якою та проживала.
В окупації в постійному страху жила неповнолітня Анастасія, яку постійно переслідували російські військові, кажуть у Bring Kids Back UA. Окупанти приходили з обшуками до неї додому, домагалися, а за відмову погрожували зброєю. Аби захистися від "пропозицій", українка носила на пальці нібито обручку, але це не зупиняло росіян.
Тепер дівчина перебуває в безпеці і знову зустрілася з братом та сестрою, яких вдалося вивезти з окупації раніше.
Нагадаємо, з окупованої частини України повернули чотирирічну дівчинку, яка проживала разом із бабусею. Батько дитини самостійно намагався вивезти родину на підконтрольну територію, однак його спроби були марними.