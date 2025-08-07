Росіяни погрожували переслідуванням: з окупованого Криму повернули матір з п’ятьма дітьми

З окупованого Криму врятували маму з п’ятьма дітьми

З окупованого Криму врятували матір з п’ятьма дітьми. Жінці погрожували переслідуванням через повідомлення українською мовою.

Наразі родина вже в Україні, повідомили в ініціативі Bring Kids Back UA.

Аліна (ім’я змінене) та її п’ятеро дітей понад 10 років жили у тимчасово окупованому Криму. Попри це всі вони вільно володіють українською мовою.

Одного разу російська поліція перевірила телефон Аліни й виявила повідомлення українською мовою та підписки на українські новинні канали.

Після цього їй прямо сказали: "Ти знаєш, що з такими як ти роблять? Розумієш, що на тебе чекає?"

Жінці погрожували кримінальним переслідуванням.

Тоді Аліна зрозуміла, що залишатися у Криму стає дедалі небезпечніше, тому вирішила виїжджати. Шлях родини пролягав через інші країни.

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим допомогло розробити індивідуальний план порятунку, а також забезпечило їй дозвіл на в’їзд на підконтрольну Україні територію.

Наразі родина отримує медичну, психологічну та правову допомоги. А діти готуються до школи та дитячого садка.

Нагадаємо, з російської окупації вдалося врятувати ще одну групу українських дітей, які пережили жахи війни, втрати, приниження й страх.