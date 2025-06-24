З Покровська евакуювали чоловіка з інсультом: він два тижні пролежав на підлозі будинку без їжі та води

Чоловік пролежав два тижні без їжі, води та медичної допомоги

Поліціянти загону "Білі янголи" евакуювали з прифронтового Покровська на Донеччині чоловіка, який після пережитого інсульту два тижні пролежав на підлозі власного будинку без допомоги.

Правоохоронці навідалися до його помешкання після звернення рідних чоловіка, які протягом тривалого часу не могли з ним зв’язатися, розповіли в поліції Донецької області.

У будинку поліціянти виявили чоловіка в критичному стані – він пережив інсульт і два тижні перебував без їжі, води та медичної допомоги. Поруч із ним був лише собака, який під час евакуації не відходи ані на крок від господаря.

"Права нога почала гнити. Він впав у себе в будинку на підлогу. Поруч не було ні сусідів, ні родичів", – розповіли правоохоронці.

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Чоловіка доставили до лікарні, де, попри зусилля медиків, він помер.

Також "білі янголи" вивезли з Донеччини немобільну жінку, яка потребувала медичної допомоги.

"Прифронтовий Покровськ щодня потерпає від ворожих обстрілів. Ситуація стає дедалі небезпечнішою, а евакуація складною. У критичний момент поряд може не виявитися того, хто допоможе. Не зволікайте – своєчасний виїзд рятує життя", – наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, у травні з Сумщини евакуювали матір із трьома дітьми. Найменшому з родини було лише шість днів.