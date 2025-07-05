Україна обміняла бійця 3-ї ОШБр Олександра Гарнагу, якого в РФ "судили" за тероризм

Захисник до того, як провів у полоні 506 днів

Україна повернула з російського полону бійця 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Гарнагу з позивним "Робокоп", якого у РФ "засудили" за статтею про тероризм.

У неволі РФ військовий провів 506 днів.

Про це повідомила дівчина захисника Юлія Кобринович, інформує hromadske.

За її словами, зараз Олександр перебуває в безпеці, однак не може повідомити, де саме. Днями його нібито мали перевезти з Єнісейська до Красноярська, однак виявилося, що чоловіка включили у списки на обмін військовополоненими.

Юлія Кобринович каже, що з сайту російського суду зникли згадки про судову справу її хлопця, а також багатьох інших українських військовослужбовців.

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Олександр Гарнага за професією юрист, який підписав контракт зі Збройними Силами ще до початку повномасштабної війни. У лютому 2022 року його перевели на бойові посаду. Згодом захисник зазнав поранення та пережив тривале лікування.

Зрештою "Робокоп" повернувся у військо, де його перевели у 3-тю ОШБр на посаду командира роти. Однак незадовго після цього він потрапив у ворожий полон поблизу Авдіївки.

Рідні військового пізніше дізналися, що після допитів у період "слідства" Олександра утримували в СІЗО в Ростові-на-Дону. Українця "засудили" за статтею про тероризм і призначили покарання у вигляді 18 років суворого режиму.

Для відбування покарання військового доправили в найжорстокішу катівню РФ, де утримують більшість "азовців" – СІЗО №2 у Таганорозі.

Нагадаємо, 4 липня відбувся черговий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією, про який домовилися при зустрічі представників країн у Стамбулі. Додому вдалося повернути цивільних, а також захисників, які зазнали важких поранень, мають серйозні проблеми зі здоров’ям або вік до 25 років.

Серед визволених – оборонці Маріуполя, яких РФ утримувала з 2022 року. Наймолодшому бійцю, якого вдалося повернути додому, – 20 років.