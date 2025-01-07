Ще трьох українських дітей вдалося повернути з тимчасово окупованих територій

З тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще трьох дітей – 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що мати молодших хлопчиків через війну була змушена залишити Україну.

"Вона була розлучена зі своїми двома маленькими синами, які залишалися на тимчасово окупованій території в Донецькій області у біологічного батька. Жінка не мала змоги самотужки повернути собі дітей, тож звернулася до нашого Офісу. Їй вдалося допомогти: дітей евакуювали з окупованої території та возз’єднали з мамою. Сьогодні ця родина разом, у безпеці, і робить перші кроки до загоєння ран війни", – зазначив Лубінець.

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17-річний хлопець, якому вдалося повернутися на підконтрольну Україні територію, зазнав переслідувань через свою проукраїнську позицію і допомогу ЗСУ.

"На окупованій території він підтримував Україну. Через це його переслідували представники окупаційної влади: допити, погрози, залякування стали для хлопця буденністю. Проте ані страх, ані тиск не зламали його духу", – зазначив омбудсмен.

Наразі підліток отримує гуманітарну та матеріальну підтримку і готується до навчання в українському освітньому закладі.



Раніше ми розповідали, що з тимчасово окупованих регіонів вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще шістьох дітей.