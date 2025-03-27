До України повернули трьох дітей з окупації: одна з них після погроз росіян перестала розмовляти

Україна повернула з окупованих територій ще трьох дітей: йдеться про сина українського військового, підлітку та малолітню дівчинку. Наразі вони перебувають у безпеці.

Про це повідомили в ініціативі з повернення депортованих дітей Bring Kids Back UA.

Один з них, п’ятирічний Іван, – син українського військового, який через погрози росіян перестав розмовляти.

"Черговий обшук та погрози зброєю з боку російських військових настільки травмували хлопчика, що він перестав розмовляти. Понад рік він не міг вимовити навіть слово "мама", – йдеться у повідомленні.

Згодом погрози з боку російських військових посилилися: вони почали погрожувати розстрілом усій родині через відмову отримати російський паспорт. Тоді матір хлопчика та його бабуся вирішили втікати з окупованої території.

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Ще одна дитина, яку вдалось вивезти з окупації, – малолітня Світлана. Коли дитині виповнився рік, її тата забрали на допит російські солдати. Вони погрожували чоловікові, катували його, а потім змусили сімʼю покинути свою домівку.

Сім’я переїхала на інше місце, але і там до них прийшли з обшуком. Членів родини позбавили засобів звʼязку й вилучили усі документи.

"Коли окупаційна влада дізналася, що у дівчинки залишилося українське свідоцтво (про народження – ред.), її матері почали погрожувати, що дитину в неї заберуть і віддадуть в інтернат", – зазначають в ініціативі.

Третя дитина, яку повернули з окупованих територій, – 13-річна Оксана. Тато дівчини переживав, що росіяни на одному з блокпостів заберуть доньку.

"Нашій команді довелося шукати максимально безпечні шляхи для виїзду дитини", – додають волонтери.

Загалом станом на березень 2025 року в Україну вдалося повернути 1247 дітей.

"Щонайменше 1,6 мільйона залишаються під контролем Росії. Якщо це проігнорувати, Росія отримає покоління українців, яке перетворить на знаряддя війни проти свободи та безпеки Європи. Ми маємо зробити все, щоб цього не допустити", – зазначає директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали історію 16-річного Влада, якого викрали з Херсону російські окупанти та відправили у так званий "табір перевиховання". Хлопець всіляко висловлював супротив і одного разу зняв з флагштоку російський прапор і повісив замість нього своє спіднє.