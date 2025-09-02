На велосипеді по ескалатору: за трюк у метро 22-річному киянину загрожує штраф

Знімав відео для лайків у соцмережах відео: столичного студента оштрафують за їзду на велосипеді по ескалатору на станції метро “Арсенальна”

Правоохоронці київського метрополітену притягнули до відповідальності 22-річного студента, який їхав на велосипеді по ескалатору станції метро "Арсенальна" та знімав відео.

Відзнятий ролик поширили у кількох телеграм-каналах, зазначають у поліції Києва.

Крім того, юнак опублікував його у своєму Instagram.

З допомогою працівників кримінального аналізу правоохоронці встановили особу порушника.

"Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, студент столичного університету, який у погоні за "ексклюзивними" відео знехтував особистою безпекою та безпекою інших пасажирів", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адмінправопорушення (дрібне хуліганство) – злочин передбачає покарання у вигляді штрафу (від 51 до 119 гривень), або громадських робіт (від 40 до 60 годин), або адмінарешт (до 15 діб в ізоляторі).

Матеріали обвинувачення передали до суду, який має вирішити, яке покарання застосувати.

Раніше ми розповідали про "зачеперів", які катались між вагонами метро та отримали штраф.