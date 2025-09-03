Попри заяви МОН, українські школи до початку навчання не отримали всіх підручників

Школи не отримали жодного підручника шрифтом Брайля з 30 тисяч запланованих для забезпечення

Попри заяви МОН про те, що підручники надійдуть в українські школи вчасно, станом на 1 вересня навчальні заклади досі не отримали частину матеріалів.

Зокрема учнів з особливими освітніми потребами не забезпечили жодним підручником шрифтом Брайля з 30 тисяч запланованих для шкіл.

Про це повідомив голова комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради Сергій Бабак.

Цьогоріч закуплені коштом державного бюджету підручники в школи доставляли двома способами – через обласні книжкові бази та безпосередньо від видавництв.

Станом на ранок 1 вересня заклади освіти отримали:

81,6% підручників за старим механізмом;

44,5% примірників за новим механізмом – від видавництв.

Раніше в МОН доставлення безпосередньо з видавництв називали "пришвидшеним алгоритмом", який мав би розв’язати проблему із затримками у забезпеченні шкіл підручниками.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Це питання буде винесене на засідання Комітету, де проведемо детальний аналіз: чому так сталося та наскільки ефективно було використано державні кошти на друк та доставку", – заявив Сергій Бабак.

Нагадаємо, цьогоріч на друк та доставлення підручників виділили понад 1,4 мільйона гривень. За ці кошти мали закупити:

8,7 мільйона примірників для 8 класі за програмою НУШ;

30 тисяч підручників шрифтом Брайля для учнів із порушеннями зору;

майже 312 тисяч підручників для дітей з особливими освітніми потребами.

Хоча з державного бюджету виділили кошти для 30 тисяч матеріалів для учнів шрифтом Брайля, договори уклали на друк близько 6,5 тисяч.

67,3% підручників для НУШ мали доставити через обласні бази, а решту примірників – за новим механізмом.

Під час пресконференції 21 серпня міністр Оксен Лісовий запевнив, що нові підручники, які доставляють безпосередньо від видавництв, доставлять до шкіл вчасно. Водночас він не виключив, що учнів можуть не встигнути забезпечити частиною матеріалів.

"Можливо, якийсь відсоток з якихось причин не доїде вчасно, але цими причинами можуть бути виключно виклики воєнного часу", – заявляв міністр.