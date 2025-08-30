Загибель хлопчика у футбольному таборі: генпрокурор запевнив, що бере справу на свій контроль

У справі про загибель 10-річного Вані Гончарука у футбольному таборі замінили групу прокурорів, які сприяли затягуванню судового процесу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко запевнив, що взяв її на особистий контроль.

Про це розповіли батьки хлопчика для "УП. Життя".

"Два роки ми боремося за справедливість, в яку вже пропала віра. Ми пройшли всі кола пекла. Певно, не один раз. Чесно, очікувань на справедливий вирок, на увагу до справи нашого Вані, вже майже не залишилось. Але...

Уявіть наш шок, коли на іншому кінці слухавки ми почули: "Це Офіс Генерального прокурора. Руслан Кравченко особисто хоче запросити вас на зустріч". Сказати, що ми були здивовані – це не сказати нічого", – поділилася мама хлопчика Світлана Гончарук.

За словами батьків, генпрокурор зазначив, що бере справу на особистий контроль. Він повідомив про зміну групу прокурорів, які затягували слідство, а також запевнив, що на подальші засідання особисто приходитиме заступник головного прокурора Київщини.

"Вивчив справу і зрозумів, що тут ще не всі покарані. Це несправедливо. Дуже часто права обвинувачених ставлять вище за права дитини, життя якої втрачено", – написав Кравченко після зустрічі з батьками.

Батько загиблого Вані – В’ячеслав Гончарук – розповів у коментарі для "УП. Життя", що наприкінці червня на адресу генпрокурора відправляли депутатський запит щодо справи. Але, за його словами, увагу привернув саме суспільний резонанс.

"Для нас це дуже важливий сигнал: уперше за два роки боротьби нас почули на найвищому рівні… Сприймаємо це як реальний шанс зрушити справу з мертвої точки. І ми не зупинимося – бо це справа не лише нашого сина, а й питання безпеки всіх дітей в Україні", – наголосив В’ячеслав.

Нагадаємо, 10-річний Ваня Гончарук з Одещини загинув у серпні 2023 року на території табору елітної футбольної академії "Бенфіка". Тоді тренер повів дітей купатися на озеро, глибиною 9 метрів, де залишив їх без нагляду. Ваня плавати не вмів, про що батьки попереджали.

Батьки загиблого хлопчика розповіли "УП. Життя", що керівництво табору ігнорувало їхні численні дзвінки в день, коли Ваня потонув. Про смерть дитини вони дізналися згодом від представників поліції.

Директоркою української філії португальської академії клубу "Бенфіка", де сталася трагедія, є Марія Кривопішина. Вона – донька колишнього очільника Південно-Західної залізниці, якому у 2019 році повідомили про підозру у розкраданні понад 50 мільйонів гривень.

Журналісти з’ясували, що частиною корупційної схеми також був готельно-оздоровчий комплекс Olimpic Village, на території якого розміщується академія.

Через два роки після трагедії до суду дійшло лише одне кримінальне провадження з двох відкритих – щодо тренера. Справа проти посадових осіб "зависла" на експертизі – про підозру не повідомили жодній людині.

Батьки загиблого хлопчика заявили про затягування судового процесу щодо смерті Вані. За першу половину 2025 року відбулося лише одне засідання. Ще три призначених перенесли.

Після публікації матеріалу про справу на "УП. Життя" відбулося вже два засідання. Однак, на думку батьків та адвоката родини, обвинувальні матеріали були не в повному обсязі.