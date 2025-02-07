Справа про зґвалтування дівчинки на Закарпатті: правниця пояснила, що не так із вироком кривдникам

Асоціація жінок-юристок України заявила про недоліки у розслідуванні групового зґвалтування на Закарпатті, яке завершилось "тюремним" вироком для фігурантів аж за 4 роки після злочину.

Координаторка лінії правничої допомоги "ЮрФем: підтримка" Юлія Нікітіна розповіла "УП. Життя", що не погоджується з кваліфікацією справи.

Суд визнав кривдників винними у вчинені сексуального насильства (за ч. 3 ст. 153 КК України), проте в "ЮрФем" вважають, що слід було б притягнути обвинувачених до відповідальності за зґвалтування (ч. 3 ст. 152 КК України).

"На жаль, позиція суду суперечить позиції сторони обвинувачення, адже у діях кривдників ми вбачаємо склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 152 КК України "Зґвалтування".

На жаль, як вбачається із практики, правоохоронні органи кваліфікують дії кривдників як зґвалтування лише тоді, коли було явне вагінальне, анальне або оральне проникнення в тіло іншої особи з використанням геніталій, проте втрачає фокус інша частина статті. А саме – що проникнення може бути не лише з використанням геніталій, але й іншого предмету, зокрема рук. Тому важливо змінювати судову практику", – роз'яснила Юлія Нікітіна.

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Також юристка повідомила, що потерпіла дівчинка зазнавала ретравматизації: мусила проходити через повторні допити аж до кінця березня 2023 року й контактувати з кривдниками.

"Із самого початку ця справа показує нам величезні проблеми у застосуванні потерпілоорієнтованих підходів правоохоронними органами та судом. Зокрема, це проявлялось у неодноразових допитах, де постраждала мала пригадувати травматичний досвід та відповідно переживати його повторно", – сказала Нікітіна.

За словами юристки, допит проводився без врахування інтересів неповнолітньої постраждалої, правоохоронці не застосували методику "Зеленої кімнати" чи модель "Барнахус", а ще "не намагалися" зменшити участь дівчини у процесуальних діях.

Проте захисники потерпілої намагалися зробити все можливе, аби мінімізувати її залученість до розгляду справи: потерпіла не брала участь у судових засіданнях, її допит відбувався з іншої зали суду без контакту з обвинуваченими, а також сам розгляд справи був у формі закритих судових засідань.

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"Це вже другий розгляд справи, і ми вдячні усім адвокатам і адвокаткам, які представляли потерпілу і домоглись вироку. Але для нас було важливо також супроводжувати цю справу, щоб мати можливість фіксувати всі ці системні проблеми.

Одна з них так і залишилась невирішеною. На жаль, позиція суду була іншою. Попри це, ми дуже дякуємо постраждалій дівчині за її сміливість", – сказала Нікітіна.

Нагадаємо, Воловецький районний суд призначив кривдникам покарання у вигляді 6 років позбавлення волі та 300 тисяч гривень компенсації.

У "ЮрФем" кажуть, що вирок – це ще не кінець судових баталій, адже попереду може бути апеляційний розгляд, але це все одно успішний результат.

"Ми з колегами пройшли тривалий та важкий процес, який був сповнений неабиякими труднощами та перешкодами на шляху до справедливості. Однозначно, що ця справа стала яскравим прикладом тих проблем, з якими зіштовхуються постраждалі від сексуального насильства в аналогічних кейсах", – сказала адвокатка “ЮрФем: підтримка” Марта Змисла.

Детальніше про вирок і судовий процес, що затягнувся на 4 роки, читайте тут, а передісторію, що обурила суспільство у 2023 році, тут.

Довідково: "Зелена кімната" – це спеціально облаштоване безпечне місце для опитування дитини, у якому ведеться відеозапис, щоб уникнути повторних допитів.

Модель "Барнахус" – скандинавський підхід, коли під одним дахом працюють психологи, слідчі, соціальні служби та медики, щоб надавати дитині комплексну підтримку без потреби контакту з кривдниками.