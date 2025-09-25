"Не скажу, що зробив": на гумор-шоу гість розповів, як інтерни заглядали на груди пацієнтки під наркозом

У мережі обурилися випуском YouTube-шоу "Медичні історії", в якому один із глядачів розповів, як в операційній разом з інтернами заглядав на груди пацієнтки під наркозом.

Після хвилі гнівних коментарів автори відео видалили цей фрагмент і заявили, що засуджують сексуальні домагання.

"Медичні історії" – це YouTube-шоу коміків Славіка Мартинюка, Богдана Вахнича та Назара Шебели. Усі вони за фахом є лікарями, тож під час випусків діляться історіями зі своєї медичної практики. Крім того, вони кличуть гостей, які також розповідають про цікаві випадки.

У випуску, який вийшов 23 вересня, на сцену запросили глядача із зали. Він розповів історію про пацієнтку, якій вирізали апендицит:

"Вона вже була у відключці – одразу кажу. В один момент виходять жінки та залишаються молоді інтерни й аспіранти. Один з інтернів підіймає верхню частину накриття цієї дівчини, і такий: "Єб*ть". Там лежить 5-6 розмір (грудей – ред.) – не менше. Я декілька секунд думав, що зробити. Але не скажу, що зробив".

Під час оповіді коміки продовжували жартувати, лише додавши, що "засуджують" таке.

Розголосу ситуації надала психіатриня Діана Пилипів у Threads.

"Це суперечить всім етичним та моральним нормам, а також "пахне" злочином [...] Від сказаного по шкірі мороз, в той час, як "ведучі" посміюються, не переконуються, що жінка була в безпеці та ігнорують негативні коментарі під відео.

Будучи лікарем, працюючи з психологічною травмою, будучи жінкою та людиною, для мене це є неприйнятним і потребує уваги відповідних органів", – зазначила вона у своєму дописі.

Обурилися історією і в коментарях під випуском.

"Мужик у зеленому (оповідач – ред.) порушив щонайменше два закони (сексуальне насильство та зловживання службовим становищем) і має нести відповідальність. Але ж ми посміємося, скажемо "засуджуємо" – і питань більше немає. Ну і, звичайно, це відбувалося, коли не було жінок, зате в присутності інших чоловіків", – зазначила одна з користувачок.

"В момент коли дівчина вразлива, беззахисна, потребує хірургічного втручання, без свідомості – чоловіки сприймають її як шматок м'яса. "Лікарі не мають статі", – ага", – зазначила інша коментаторка.

"Сказати один раз "засуджуємо", далі посміхатись і в кінці: "Дякую за чудову історію". Це не є окей. І так довіра до лікарів чоловічої статі була хитка, а тут… Після такого взагалі огида виникає, і взагалі немає бажання довіритись їм, хоча є багато гарних фахівців", – зауважила ще одна глядачка.

Після гнівних коментарів команда перепросила за "неоднозначність" історії від глядача. Також вони зазначили, що інцидент стався 26 років тому.

"Ми однозначно засуджуємо будь-які прояви сексуальних домагань. Після запису ми окремо поговорили з цим глядачем. Він пояснив, що сказав фразу ("Не скажу, що зробив" – ред.) заради "гумору" і жодних дій не було. Проте у випуску ця історія сприймається дуже неоднозначно, і це стало нашою помилкою.

Ми вибачаємося перед усіма за цей момент, який зіпсував перегляд та викликав неприємні емоції. "Медичні історії" завжди були відвертим шоу, де піднімалися складні теми. Але ми зробили висновки й надалі будемо уважніше ставитися до таких історій, щоб уникнути двозначностей", – написали коміки.

Врешті, історію вирізали з випуску.

"УП. Життя" звернулася до поліції Львівщини з питання, чи відомо правоохоронцям щось про цей випадок. Там пообіцяли розібратися.