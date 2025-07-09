Західна Європа пережила найспекотніший червень: подекуди температура сягала +46°C

Західна Європа пережила найспекотніший червень за всю історію спостережень. Середньомісячна температура була на майже на 3°C вищою, ніж у 1991-2020 роках.

Про це повідомили у Європейському кліматичному агентстві Copernicus (C3S).

Перша хвиля спеки досягла піка у Західній та Південній Європі між 17 та 22 червня. Друга – між 30 червня та 2 липня.

Під час останньої температура повітря перевищила +40°C одразу у кількох країнах. В Іспанії та Португалії вона сягнула до +46°C.

Це пов'язано з "тепловими куполами" – стійкими системами високого тиску, що затримують тепле повітря та призводять до тривалої спекотної та сухої погоди.

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30 червня середньодобова температура у Західній Європі встановила новий рекорд для місяця – досягла +24,9°C.

Для більшої частини регіону, зокрема Іспанії, Португалії, Франції та Великої Британії, середня температура з 17 червня по 2 липня була найвищою за цей період щонайменше з 1979 року.

Ба більше, минулий місяць у цілому був найспекотнішим червнем у Західній Європі за всю історію спостережень. Середньомісячна температура сягнула +20,49°C, що на 2,81°C вище ніж середній показник за 1991-2020 роки.

Попередній червневий рекорд належав 2003 року – він менший за новий лише на 0,06°C.

Підвищилася температура й у Середземному морі. 30 червня вона сягнула рекордних для цього місяця +27°C.

Нагадаємо, наприкінці червня влада європейських країн перейшла в стан готовності до великої хвилі спеки, яка подекуди спричинить підвищення температури повітря до +42°C.

В Іспанії, Португалії, Греції та Франції населення попереджають про потенційну небезпеку та готуються до можливих лісових пожеж.