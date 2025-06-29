Температура може сягати 42°C: у Європі готуються до першої великої хвилі спеки у 2025 році

Влада європейських країн перейшла в стан готовності до першої великої хвилі спеки у 2025 році, що подекуди спричинить підвищення температури повітря до 42°C.

В Іспанії, Португалії, Греції та Франції населення попереджають про потенційну небезпеку та готуються до можливих лісових пожеж, інформує The Guardian.

Зокрема державне метеорологічне бюро Іспанії опублікувало спеціальне попередження через те, що спека в деяких південних регіонах країни може досягти 42°C у найближчі кілька днів.

"Очікуються дуже високі та стійкі температури як вдень, так і вночі, що може становити ризики для вразливих категорій людей та тих, що зазнають впливу Сонця", – попередили в країні.

Міністерство охорони здоров’я Мадрида закликало населення уникати перебуванням під прямими сонячними променями, пити достатньо рідини й бути уважними до стану здоров’я людей літнього віку, вагітних жінок та пацієнтів із хронічними захворюваннями.

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У неділю, 29 червня, дві третини території Португалії перебувають у стані підвищеної готовності через екстремальну спеку до 42°C та можливі лісові пожежі.

Через те, що температура в другому за величиною міста Франції – Марселі – наближається до позначки 40°C, тамтешня влада наказала зробити вільним вхід у громадські басейни, щоб допомогти місцевим безпечно пережити спеку.

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В італійській Сицилії та Лігурії влада заборонила роботу просто неба в найспекотніші години дня. При цьому місцеві профспілки закликають поширити це правило і на інші регіони країни.

У четвер південніше від Афін спалахнула велика лісова пожежа, коли температура в Греції наблизилася до показника 40°C. Через це розпочали евакуацію місцевого населення та перекрили частину прибережної дороги, де розташована головна туристична пам’ятка – стародавній храм Посейдона.

Раніше вчені заявили, що перець чилі поступово втрачає гостроту через екстремальні погодні умови, спричинені глобальним потеплінням. За оцінками дослідників, за 65% зростання середньої глобальної температури відповідальні 10% найбагатших людей планети.