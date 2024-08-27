В Одеській ОВА розповіли про плани щодо лікарні, де військовий оголосив голодування

Яка ситуація в лікарні, де військовий оголосив голодування

Одеська обласна військова адміністрація працює над переведенням на кейтеринг обласної психіатричної лікарні №2. Раніше через неналежні умови у медзакладі голодував бойовий медик Петро Конопля.

Допоки триватимуть тендери, з харчуванням пацієнтів лікарні допомагатиме місцевий бізнес, розповіли в коментарі для "УП. Життя" в Одеській ОВА.

Про потреби психіатричної лікарні місцевих підприємців інформує профільний департамент, який складає список потреб.

Наразі у медзакладі триває перевірка, яка має завершитися 1 вересня.

"Вона має виявити як об'єктивні проблеми, так і суб'єктивні, пов'язані з можливим порушенням обов'язків працівниками", – кажуть в ОВА.

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Там наголошують, що з 2023 року лікарня перебуває у процесі ремонту.

"Тривалий час лікарня не ремонтувалася, не оснащувалася та не модернізувалася. Окрім застарілих приміщень, новопризначеному керівництву лікарні у спадок дісталися кредиторські борги по зарплаті та загалом незадовільні умови для утримання пацієнтів.

Станом на зараз завершення ремонту триває, зокрема за останній рік у закладі замінені вікна, відремонтована покрівля даху, каналізація, поступово покращується облаштування палат, куди відповідно переводять пацієнтів зі старих палат", – зазначають в ОВА.

Раніше ми писали, що Петро Конопля завершив голодування, бо пацієнтам лікарні почали привозити волонтери, зокрема патронатна служба "Янголи Азову".