У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про допологові та післяпологові виплати на дитину

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає підтримку сімей у допологовий і післяпологовий періоди. Він встановлює допоміжні виплати вагітним жінкам, а також одному з батьків протягом першого року життя дитини.

Картка законодавчої ініціативи опублікована на сайті парламенту.

Ініціатором законопроєкту №13532 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", є Кабінет міністрів.

За словами постійного представника уряду у ВР Тараса Мельничука, документ передбачає встановлення таких виплат:

допомога вагітним незастрахованим жінкам (за пропозицією Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності – у розмірі 7 тисяч гривень на місяць);

допомога до 1 року дитини одному з батьків або опікуну (згідно з розрахунками Мінсоцполітики – у розмірі 7 тисяч гривень на місяць);

допомога "єЯсла" одному з батьків (опікуну), якщо вони виходять на роботу після досягнення дитиною 1 року.

Остаточні суми визначить Кабінет Міністрів після ухвалення законопроєкту.

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Нагадаємо, 14 липня уряд схвалив законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Він передбачає підвищення одноразової виплати після народження дитини до 50 тисяч гривень.