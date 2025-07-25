У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про допологові та післяпологові виплати на дитину
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає підтримку сімей у допологовий і післяпологовий періоди. Він встановлює допоміжні виплати вагітним жінкам, а також одному з батьків протягом першого року життя дитини.
Картка законодавчої ініціативи опублікована на сайті парламенту.
Ініціатором законопроєкту №13532 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", є Кабінет міністрів.
За словами постійного представника уряду у ВР Тараса Мельничука, документ передбачає встановлення таких виплат:
- допомога вагітним незастрахованим жінкам (за пропозицією Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності – у розмірі 7 тисяч гривень на місяць);
- допомога до 1 року дитини одному з батьків або опікуну (згідно з розрахунками Мінсоцполітики – у розмірі 7 тисяч гривень на місяць);
- допомога "єЯсла" одному з батьків (опікуну), якщо вони виходять на роботу після досягнення дитиною 1 року.
Остаточні суми визначить Кабінет Міністрів після ухвалення законопроєкту.
Нагадаємо, 14 липня уряд схвалив законопроєкт про допомогу сім’ї до та після народження дитини. Він передбачає підвищення одноразової виплати після народження дитини до 50 тисяч гривень.