Раділи вибуху лімузина Путіна та гнівалися на Трампа: які настрої панують в українських соцмережах

Упродовж минулого тижня (з 29 березня по 4 квітня) у дописах українців у соцмережах переважали негативні емоції. Здебільшого вони були викликані обстрілами Кривого Рогу, затягуванням ворогом переговорів щодо часткового припинення вогню та угодою про корисні копалини зі США.

Позитивні настрої можна було відстежити в майже чверті (24%) публікацій про війну, негативні – в майже половині (45%). Ще 31% дописів українців викликали неоднозначні емоції.

У цей період індекс настроїв війни в соцмережах становив мінус 21 пункт, свідчать результати дослідження інфопростору громадської організації CAT-UA.

Гнів

Протягом тижня гнів був присутнім у 38% дописів українців у соцмережах. Найчастіше такі публікації стосувалися заяв президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації. За спостереженнями аналітиків, у річницю деокупації Бучі негативні настрої в публікаціях були спрямовані проти росіян через їхні воєнні злочини.

Гнів посилився після удару 4 квітня ворогом по Кривому Рогу, який забрав життя щонайменше 11 дорослих та дев'яти дітей.

РЕКЛАМА:

Тривога

У CAT-UA зауважили, що тривожні настрої в аналізований період мали 16,5% публікацій українців. Користувачі соцмереж переймалися через ситуацію на Сумщині. Наприкінці березня в Росії заявили про прорив українського кордону, що спростували в ДПСУ.

Крім того, українці висловлювали тривогу через очікування нових ворожих атак на Україну.

Сум

Річниця звільнення окупованих населених пунктів Київщини також спровокувала появу в соцмережах дописів зі спогадами про російські злочини.

Також користувачі висловлювали скорботу з приводу російських атак по Дніпру та Кривому Рогу.

Загалом сум спостерігали в 15,4% дописів.

Радість

Радість була в 10,7% публікацій українців. Позитивні емоції викликали новини про нову допомогу від європейських країн, зростання втрат російської армії, зокрема падіння бомбардувальника в Іркутській області, та успіхи Збройних сил.

Інформація про вибух у Москві лімузина, імовірно, з автопарку лідера Кремля Володимира Путіна викликала хвилю обговорення і надії на те, що на нього готують таємний замах.

Надія

У соцмережах спостерігалася невелика частка публікацій, в яких українці висловлювали надію (3,3%). Здебільшого такі дописи стосувалися новин про світову підтримку та сподівань на те, що Дональд Трамп змінить свою думку щодо України.

Сміх

Насмішки в соцмережах були присутні у 2,6% дописів українців, які обговорювали слабкості російської армії, зокрема операцію "Трубу", та ворожу пропаганду.

Як проводили дослідження?

Громадська організація CAT-UA аналізує настрої українців у соцмережах за 50 ключовими пошуковими воєнними термінами.

Щодня за допомогою автоматизованих систем вивантажують понад 300 тисяч дописів із Facebook, Instagram, X, Telegram, YouTube, TikTok, Vkontakte та Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).

Згодом серед цих публікацій випадковим чином виділяють 1350 дописів (приблизно 0,25%) користувачів з проукраїнською позицією, які аналізують вручну. Похибка вибірки складає не більше ніж 3%.

Нагадаємо, наприкінці лютого у дописах українців у соцмережах панувала надія щодо зустрічі президента нашої країни з очільником США. Однак після суперечки в Овальному кабінеті настрої в публікаціях змінилися на гнів.