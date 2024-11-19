Обстріли міст, пранк над росіянами і дрони над Москвою: що обговорюють користувачі українських соцмереж

Українці активно обговорювали загрози нових обстрілів, а також події на фронті та світову політичну підтримку

Протягом 9-15 листопада українці активно обговорювали події, пов’язані з війною, ситуацію на фронті та міжнародну підтримку.

За даними дослідження громадської організації CAT-UA, в українському інфопросторі переважали негативні емоції, викликані обстрілами міст, зростанням загроз і складною ситуацією на полі бою.

Що викликало найбільше обговорень у соцмережах

Обстріли та втрати. Соцмережі переповнені обговореннями трагедій, спричинених обстрілами Харкова, Одеси та Кривого Рогу. Особливо резонансними стали історії родини, яка загинула в Кривому Розі, та інших цивільних жертв. Частка таких повідомлень у українському сегменті соцмереж у певні дні сягала понад 25%.

Гумор і сарказм. Попри складну ситуацію, українці не втратили почуття гумору. Соцмережі розсмішив пранк із російськими вчителями, які, довірившись фейковому заклику, надягали шапки з фольги, щоб "захиститися від супутників НАТО". Ця подія стала одним із основних приводів для сміху в соцмережах.

Атаки на тил ворога. Також українці раділи знищенню військових об’єктів ворога. Особливу увагу привернув удар по полігону в Ростовській області, хімкомбінату в Тульській області та дронові атаки на Брянськ і Підмосков’я.

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Позитив викликала й ліквідація капітана першого рангу ЧФ РФ Володимира Транковського в Севастополі. Він був причетний до ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року, тому ліквідацію офіцера було подано як помсту за цей злочин.

Річниця звільнення Херсона. Друга річниця звільнення Херсона викликала хвилю ностальгії. У соцмережах згадували, як містяни зустрічали ЗСУ після кількамісячної окупації, та розповідали історії героїв, які брали участь у звільненні.

Міжнародна підтримка. Підтримка України міжнародною спільнотою залишається важливим джерелом позитиву. Зокрема українці оптимістично сприйняли новину про постачання 500 ракет-перехоплювачів для систем ППО США.

Ключові емоції тижня: гнів, тривога і радість

Минулого тижня настрій українців в соцмережах мав такий вигляд:

гнів (27%) , спричинений обстрілами мирних міст, жертвами серед цивільних, зрадництвом українців і недостатньою підтримкою західних союзників;

тривога (26%) , викликана занепокоєнням через ситуацію на фронті, зростання загрози атак на Запоріжжя та очікування нових ракетних ударів;

радість (20%) через успішні атаки на тил ворога та згадки про визволення Херсона;

сум (11%) через трагічні втрати, зокрема серед цивільного населення;

сміх (2%) , викликаний пранками над росіянами та їхньою реакцією на дрони над Москвою.

Як проводили дослідження

Згідно з методологією дослідження, CAT-UA щодня впродовж 9-15 листопада за допомогою автоматизованих систем моніторингу вивантажувала повний масив згадувань воєнних термінів – загалом понад 300 тисяч дописів – за 50 ключовими пошуковими словами у мережах Facebook, X, Telegram, YouTube, TikTok, VKontakte та Odnoklassniki (дві останні – заборонені в Україні).

Із цього масиву повідомлень, написаних користувачами з України, щодня випадковим чином виокремлюється 1350 дописів – це приблизно 0,25% від їхньої загальної кількості. Дані обробляються вручну: виокремлюються користувачі з проукраїнською позицією – у середньому 85% від загальної кількості – і визначаються висловлені ними емоції на основі протоколів кодування.