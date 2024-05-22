Депутат українського походження заблокував виступ засновниці Дня вишиванки у Канаді через Бандеру

Канадський депутат українського походження заблокував виступ засновниці Всесвітнього дня вишиванки Лесі Воронюк у парламенті Канади.

Причиною стало те, що вона брала участь у відтворенні сорочки лідера українських націоналістів Степана Бандери, повідомила Леся Воронюк у своїх соцмережах.

За словами громадської діячки, захід до Всесвітнього дня вишиванки у парламенті Канади готувався протягом трьох місяців. Однак за 3 дні до свята її виступ скасували.

Згідно з інформацією, яку Воронюк повідомило керівництво Конгресу Українців Канади, її виступ заблокував канадський депутат-ліберал українського походження Іван Бейкер. Причиною стало те, що у 2022 році Леся Воронюк разом із проєктом "Вишивка в одязі видатних українців" відтворили сорочку Степана Бандери.

Володимир В'ятрович у відтвореній вишиванці Степана Бандери Леся Воронюк/Facebook

У Бейкера нібито виникли побоювання, що російська пропаганда підхопить цю тему, і тоді постраждають сама Леся, особисто він та українські інтереси загалом.

"Так ось, публічно повідомляю (після того, як ми не отримали листа на наш офіційний запит), що мені абсолютно байдуже, що говорила, говорить і говоритиме ворожа пропаганда про діяльність нашої громадської організації та проєкти. Але справа зовсім не в цій ситуації особисто зі мною. Це значно більший виклик та проблема", – наголосила Воронюк.

На її думку, Іван Бейкер та українське лобі використовують аргументи, які опираються на проросійські наративи, мовляв, постать Степана Бандери стосується нацизму.

"Замість того, щоб починати довготривалу дискусію про вклад Степана Бандери у боротьбу за незалежність України, відстоювати кордони українського культурного світу і пояснювати іноземцям, що є зона наших цінностей, яку вони не мають права ставити під сумнів, українською стороною все максимально здано у цій ситуації", – зазначила громадська діячка.

Також вона вказала на відсутність розуміння в деяких українських організаціях у Канаді внутрішніх процесів, що відбуваються в Україні, та місії Всесвітнього дня вишиванки, який є одним із майданчиків культурної та політичної презентації нашої країни.

"Українські громади за кордоном мають очолювати молоді, амбітні лідери, які ще близько пов’язані з Україною, розуміють ситуацію, виклики, готові бути категоричними, приймати чіткі рішення, тримати удар", – додала Леся Воронюк.

Цю ситуацію вона не планує лишати без уваги громадськості й хоче отримати від Івана Бейкера та членів Конгресу Українців Канади відповідь про їхнє особисте ставлення до Степана Бандери.

Канадський депутат Іван Бейкер Yvan Baker, MP/Facebook

"Не може бути нормою, коли українці скасовують своїх же – українців. Я закликаю до широкого обговорення потреб і викликів у діаспорі та того, хто очолює українські ініціативи та лобі", – підсумувала Воронюк.

Після публічного розголосу ситуації українці "прийшли" у коментарі на сторінку Бейкера. Під дописом, в якому він вітав зі Всесвітнім днем вишиванки та розповідав, що на фото одягнений у сорочку, яку йому вишили бабуся та дідусь, користувачі почали висловлювати депутату свою думку з приводу скасування виступу Лесі Воронюк.

Зокрема, українці вказували на необізнаність Івана Бейкера та просили його пояснити свою позицію. Наводимо деякі з коментарів.

"Ухвалювати рішення про скасування виступу Лесі Воронюк на підставі російської пропаганди про Бандеру – це підтримувати Росію у війні проти України. Тому вишиванка вам не личить", – зазначив ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович.

"Поширення страхів та ігнорування єдиної можливості публічно говорити про Бандеру, українську історичну постать, означає, що, маючи українську спадщину, ви ображаєте своїх предків та стаєте на бік російської пропаганди, підтримуючи її згубний вплив.

Як українець, я відчуваю себе зрадженим вами й вашою підтримкою Росії та її токсичної пропаганди", – написав користувач Володимир Петров.

"Яке лицемірство з вашого боку. Чи варто очікувати від вас пояснень, чому ви відхилили виступ Лесі Воронюк, керуючись виключно страхом перед російською пропагандою? Українці десятиліттями борються з російськими наративами, а ви так легко здаєтесь і капітулюєте?" – поцікавилася користувачка Сніжана Богданець.

"УП. Життя" зв’язувалася із пресслужбою Міністерства закордонних справ України з приводу цієї ситуації, але поки відповіді не отримала.

Раніше ми писали, що у Британії видали енциклопедію, в якій історія України подана на російський манір. У ній Київську Русь називають "частиною історії РФ", а російську агресію проти України – "спеціальною воєнною операцією".