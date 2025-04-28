Погрожував вигнати з дому, якщо комусь розкаже: на Тернопільщині судили батька, який ґвалтував доньку

На Тернопільщині суд призначив сім років тюрми чоловікові, який впродовж 6 місяців ґвалтував власну доньку і погрожував вигнати її з дому, якщо вона комусь про це розкаже.

Про вирок у цій справі повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що дівчинка проживала разом із батьком у його будинку. Матері з ними не було, бо раніше її позбавили батьківських прав.

Насильство щодо дитини чоловік чинив приблизно шість місяців, аж поки його не викрила рідна сестра.

"Наприкінці червня минулого року, коли чоловік вчергове здійснив наругу над дочкою, тітка дівчинки, яка раптово зайшла до кімнати, побачила, як він поспіхом одягався.

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Дитина боялась при ньому розказати, що трапилось, але згодом розповіла тітці, що вже більш як 6 місяців її ґвалтує рідний батько", – повідомляє прокуратура.

Дівчинка пояснила, що боялась розповідати про насильство з боку батька, оскільки він пригрозив, що у такому випадку вижене її з дому. Тітка дівчини викликала поліцію і чоловіка затримали.

У суді обвинувачений свою вину визнав, запевнив, що розкаявся у вчиненому і хоче мобілізуватися у ЗСУ, щоб захищати Україну.

Суд визнав його винним у зґвалтуванні неповнолітньої (частина 3 статті 152 Кримінального кодексу України). Йому присудили сім років ув’язнення. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про справу 57-річного мешканця Київщини, який отримав 15 років позбавлення волі за зґвалтування 13-річної онуки.